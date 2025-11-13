Un banco bajó la tasa de financiación para comprar autos 0km y usados

El mercado de autos continúa con un buen rendimiento en patentamientos en lo que va del año a pesar de que cayeron los registros mensuales. Desde enero hasta octubre se acumularon 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024. Sin embargo, en octubre se registró una caída del 7,6% respecto a septiembre, según las cifras de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Los especialistas coinciden en que el descenso en las ventas encuentra explicación en las elecciones de medio término que se llevaron a cabo en la Argentina el 26 de octubre último, pero el financiamiento de vehículos viene con una leve disminución desde antes de esta fecha (aproximadamente junio).

Para poder promover un mayor consumo y que continúen las ventas por un sendero positivo, el Banco Nación anunció una mejora en las condiciones de su línea de préstamos personales “+Autos”. A partir de hoy, la TNA fija en pesos es del 38%, una disminución de 12 puntos porcentuales respecto a la anterior (50%). Las principales características de la línea “+Autos” son:

Préstamo no prendario: a sola firma, sin garantía real. Se financian autos, pick ups y utilitarios .

a sola firma, sin garantía real. Se financian . Disponible para clientes y no clientes del BNA.

del BNA. Gestión 100% online , solo con DNI en las concesionarias adheridas.

, solo con DNI en las concesionarias adheridas. Hasta $100 millones financiables, con el 100% del valor del vehículo (IVA incluido).

financiables, con el (IVA incluido). Plazo de hasta 72 meses para vehículos 0km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados.

Se pueden financiar hasta $100 millones en 72 cuotas Shutterstock

Pueden aplicar al programa todos aquellas personas mayores de 18 años que sean aptas para recibir un préstamo personal (incluye también a jubilados y pensionados), que buscan comprar un vehículo 0 km o usado de hasta diez años en concesionarias adheridas, sin necesidad de realizar trámites en una sucursal bancaria. Tampoco es requisito ser cliente del Banco Nación: si el interesado no lo es, podrá avanzar igual y solo deberá descargar la aplicación BNA+ para completar el alta antes de finalizar la operación.

El proceso se desarrolla íntegramente en la concesionaria. El comprador solo debe presentarse con su DNI y consultar la oferta disponible del programa. Si decide continuar, el vendedor cargará sus datos personales y los del vehículo elegido. De inmediato, el solicitante recibirá un correo electrónico para validar su identidad y aceptar los términos y condiciones desde su celular. Una vez completado este paso, la aprobación del préstamo es automática y el cliente obtiene por mail el comprobante de la operación. A partir de allí, los plazos de entrega del vehículo dependen exclusivamente del acuerdo con la concesionaria.

El préstamos está disponible para clientes y no clientes del banco Shutterstock

El crédito se otorga en pesos y permite financiar hasta $100 millones, con un plazo máximo de 72 meses y sistema de amortización francés, que contempla cuotas mensuales fijas. El pago se realiza mediante débito automático sobre una caja de ahorro a nombre del titular, quien deberá contar con fondos suficientes en cada vencimiento. El préstamo puede destinarse a la compra de autos, pickups o utilitarios de origen nacional o importado disponibles en la red adherida. Cubre hasta el 100% del valor del vehículo con el IVA incluido, aunque no financia gastos adicionales como patentamiento.

Se permite además la cancelación anticipada, total o parcial, en cualquier momento, aunque esta operatoria puede incluir costos asociados. Según la entidad, el objetivo es simplificar el acceso al crédito y facilitar la compra directamente desde el punto de venta, en un proceso 100% digital que busca agilizar la decisión del cliente.