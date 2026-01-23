Un icónico auto deportivo de los 60 renace con producción artesanal y rechazo a la era digital

Una firma automotriz británica con una distinguida herencia, Jensen International Automotive (JIA), anunció un ambicioso proyecto: el desarrollo de un nuevo gran turismo (GT) de alta gama que tiene su debut previsto para el año 2026.

Este vehículo marca un punto de inflexión estratégico en la historia reciente de la compañía. Inspirado en el diseño y el espíritu del mítico Interceptor de los años 60, será el primer modelo completamente concebido y diseñado desde cero por la firma.

Este paso consolida un claro giro estratégico de JIA: dejar de mirar únicamente al pasado para construir un producto enteramente propio, moderno y con una identidad bien definida, sin renunciar al inconfundible ADN británico que convirtió al Interceptor en ícono.

Jensen Interceptor R

Según informó la compañía, el nuevo modelo combinará una carrocería contemporánea, elegante y de fuerte presencia visual, con una avanzada arquitectura basada en un chasis de aluminio ligero y un potente motor V8 desarrollado a medida.

El objetivo primordial es ofrecer una experiencia de conducción plenamente analógica, un contraste deliberado con la creciente digitalización que domina la industria automotriz. La propuesta busca reinterpretar el concepto tradicional de GT británico, priorizando de manera enfática el puro placer de manejo, el refinamiento mecánico y la construcción artesanal.

La marca construirá desde cero un modelo propio

La fabricación de este exclusivo GT se realizará meticulosamente a mano en el Reino Unido en cantidades extremadamente reducidas, manteniendo la filosofía de pura exclusividad que JIA ya aplica en sus proyectos actuales. Cada unidad estará destinada a un público que prioriza la ingeniería clásica y una personalización a medida.

Para impulsar este ambicioso emprendimiento, JIA confirmó la creación de una nueva división interna, dedicada exclusivamente al desarrollo rápido y específico de este nuevo modelo. El objetivo es acelerar los procesos de ingeniería, validación y puesta a punto, sin interferir con las actividades actuales de la compañía, las cuales están estrechamente vinculadas a los Interceptor reinterpretados.

2010 Jensen Interceptor S

El nuevo GT no será un homenaje exacto del Interceptor original, sino una evolución conceptual sobre la visión contemporánea de lo que puede ser hoy un gran turismo de lujo. En un mercado automotor cada vez más electrificado y estandarizado, la apuesta por un V8 tradicional, una experiencia analógica pura y una producción ultra limitada marca una postura audaz y diferenciadora.