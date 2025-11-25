Un nuevo SUV llegó a la Argentina y se ofrece a tasa 0 y 24 cuotas

Con la llegada de este nuevo SUV, Volkswagen concretó el quinto lanzamiento del año. En esta ocasión, presentó al restyling del Taos, modelo que ahora llega importado desde México luego de que se dejara de fabricar en la Argentina para darle lugar a lo que será la nueva Amarok a partir de 2027.

Tanto la parte trasera como la delantera adoptan nueva estética

Las novedades para este modelo, que presenta un restyling con foco en la tecnología y el rendimiento, arrancan en el exterior. Mantiene sus tres conocidas versiones (Comfortline, Highline y Highline Bitono) y todas se venden en el país con un motor 1.4L TSI que ofrece 250 Nm de torque y 150 CV de potencia. La transmisión es automática, ahora de ocho relaciones, lo que promete una mayor eficiencia y menor consumo.

Ahora bien, en cuanto a los detalles estéticos, incorpora la firma lumínica que la marca tiene como sello en todos sus nuevos lanzamientos; un nuevo paragolpe, parrilla y llantas de aleación. El lateral conserva el diseño anterior y lo nuevo vuelve a aparecer en la parte trasera, con el rediseño de los faros, la barra LED que los conecta y el logo trasero también iluminado.

En el interior también hay novedades, especialmente en lo que es la iluminación y el diseño. Se ofrece un sistema de iluminación con una gama de diez colores que se distribuye en las puertas delanteras y en el panel de instrumentos. Con esto, explican desde Volkswagen, se busca generar un entorno “envolvente y elegante” en lo que definen como “repensar la nocturnidad” al momento de manejar. Punto que se ve reflejado en la iluminación exterior e interior.

En cuanto a tecnología, todas las versiones tienen un instrumental de 10,25″ configurable con cuatro vistas posibles. Esto se suma a una pantalla de 10″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para celulares y cuatro puertos USB-C: dos delanteros y dos traseros.

Nuevo espacio interior para el Volkswagen Taos

Por otro lado, todas las versiones equipan el sistema de acceso sin llave, climatizador bizona, asientos del conductor con regulación eléctrica y lumbar. A su vez, llega con cuatro modos de conducción: Normal, Deportivo, Ecológico e Individual (para combinar de manera personalizada las distintas funciones de dirección, aceleración y climatización).

Destaca también en materia de seguridad, dado que todas las versiones tienen seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina) y sistemas electrónicos como freno antibloqueo, control electrónico de estabilidad y cámara de visión trasera que asiste en maniobras y estacionamiento.

Suma también la advertencia de colisión frontal, sistema de frenado post-colisión, asistente de mantenimiento de carril, asistente de conducción en viaje (conducción semiautónoma que combina control de velocidad crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril), detector de punto ciego, asistente trasero de tráfico cruzado, sistema de asistencia para luz de carretera, control de crucero adaptativo y limitador de velocidad y más.

Versiones, equipamiento y precio

El nuevo Volkswagen Taos se vende en las tres versiones antes mencionadas, que varían en nivel de equipamiento según el posicionamiento de la gama.

La versión Comfortline cuenta con llantas de aleación de 18″, volante multifunción con botones físicos revestido en cuero y levas de cambio de marcha, palanca de cambios revestida en cuero, sistema Stop & Go, asistente de frenado de emergencia y más.

Las Highline y Highline Bitono suman a eso llantas de 19″, tablero 100% digital, tapizados diferenciales en cuero perforado, sonido digital con Subwoofer, techo solar panorámico y regulación dinámica del alacance de sus luces delanteras, entre otros.

El nuevo Taos ya se vende en la Argentina

En cuanto a seguridad, agrega detector de punto ciego con asistente trasero de tráfico cruzado, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera, testigo de pérdida de presión de los neumáticos y espejos retrovisores exteriores ajustables y rebatibles eléctricamente.

Exclusivamente en la versión Highline Bitono tanto los espejos retrovisores exteriores como el techo son de color negro distinto en relación a la carrocería.

El SUV de Volkswagen se vende en seis colores: Blanco Puro, Negro Profundo, Gris Platino, Plata Pirita, Gris Ártico y Azul Pacífico. Los precios, según versión, son los siguientes:

Volkswagen Taos Comfortline 250TSI AT: $54.200.000

Volkswagen Taos Highline 250TSI AT: $61.700.000

Volkswagen Taos Highline Bitono 250TSI AT: $62.500.000

El Volkswagen Taos llega con garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. El primer servicio, informan, está 100% bonificado. A su vez, se ofrece con la posibilidad de financiar a tasa 0% y a 24 meses.