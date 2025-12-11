Un SUV que llegará a la Argentina sacó una baja calificación en un test de seguridad

El Toyota Yaris Cross, que equipa seis airbags y control electrónico de estabilidad de serie, logró solo dos estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP, que se encargan de evaluar la seguridad de los vehículos nuevos para América Latina y el Caribe.

El SUV que se fabrica en Tailandia y Brasil (en la planta de Porto Felíz, desde donde llegará a partir de febrero a nuestro mercado) logró una calificación de 77% en protección al ocupante adulto, 69% en protección al ocupante infantil, 56% en protección a peatones y usuarios vulnerables en las vías y un 58% en sistemas de asistencia a la seguridad.

El Toyota Yaris Cross sacó dos estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP

Obtuvo esta puntuación luego de someterse a las pruebas de impacto frontal, lateral, lateral de poste, latigazo cervical, protección a peatones y ESC. Logró un buen rendimiento en el impacto frontal, donde mostró tanto una estructura combinada con área de los pies estable. A su vez, desde la entidad celebraron la posición de los ocupantes infantiles mirando hacia atrás con anclajes ISOFIX.

El Yaris Cross fue evaluado en pruebas de impacto frontal, lateral, lateral de poste, latigazo cervical, protección a peatones y ESC

Sin embargo, la baja puntuación en protección de ocupante infantil se explica como una “consecuencia de la falta de un interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero al instalar un SRI orientado hacia atrás en el asiento del pasajero y la falta de señalización de advertencia que cumplan con los requisitos”, explicaron desde la organización.

La protección de peatones mostró un rendimiento promedio debido a la falta de puntos del Autonomous Emergency Braking for Vulnerable Road Users (AEB VRU) o frenado autónomo de emergencia diseñado para proteger a los usuarios vulnerables de la vía. La falta de asistencia de velocidad y la imposibilidad de obtener puntos debido a la disponibilidad del AEB explican el resultado de dos estrellas. Por otro lado, el pecho del conductor mostró protección marginal en las pruebas de impacto frontal y lateral de poste.

No pudo ser evaluado en el frenado autónomo de emergencia

“Toyota sorprendió con un desempeño muy deficiente en muchos aspectos, tanto en los modelos Yaris como en el Yaris Cross", comentó el secretario general de LatinNCAP, Alejandro Furas.

En esa misma línea, profundizó: “Sorprende que, tras ser líder en la región en vehículos seguros, Toyota lance al mercado modelos tan relevantes con solo dos estrellas”.

Cómo es el Yaris Cross que llega en febrero a la Argentina

Arriba al país con una gama de cinco versiones que combinan configuraciones nafteras e híbridas. La oferta se organiza en los niveles XLI (entrada), XEI y XEI HEV (mismo equipamiento, con motor naftero o híbrido), y SEG y SEG HEV (la variante tope de gama, también con ambas motorizaciones).

Llegará al mercado argentino en cinco versiones Toyota Argentina

A nivel estético, el modelo exhibe un diseño sobrio. La parte frontal incorpora una parrilla tipo panal, que desde las versiones XEI suma detalles en negro brillante y faros antiniebla LED. El lateral integra barras de techo longitudinales plateadas y una moldura plástica negra que recorre todo el perfil y se une visualmente con los guardabarros.

Las manijas están pintadas en color carrocería y la parte trasera adopta ópticas full LED. Las llantas varían según la versión: son de 18“ desde las XEI y de 17″ en la alternativa XLI.

Las llantas son de 17" o 18", según la versión Toyota Argentina

Por dentro, el Yaris Cross mantiene el nuevo lenguaje de diseño de Toyota, con una cabina simple y una estructura orientada al conductor. Las versiones XLI y XEI utilizan tapizados en tela negra, mientras que la SEG eleva la calidad con cuero ecológico microperforado. Como equipamiento exclusivo del tope de gama incorpora techo panorámico.

Incorpora techo panorámico en la versión tope de gama Toyota Argentina

En materia tecnológica, desde la versión XEI se incluye un instrumental digital de 7″, cargador inalámbrico para celulares y una pantalla multimedia de 10″ con Android Auto y Apple CarPlay. También suma puertos USB-C traseros, mientras que la cámara 360° queda reservada para la variante SEG.

El equipamiento interior mantiene una estética minimalista orientada al conductor Toyota Argentina

Las versiones XLI, XEI y SEG equipan un motor 1.5L naftero, de cuatro cilindros y 16 válvulas (ciclo Otto) con cadena de distribución, que entrega 106 CV y 138 Nm. Cuenta con inyección directa y trabaja con una transmisión automática CVT, que en la versión SEG incorpora levas al volante. Desde XEI ofrece distintos modos de conducción. Según Toyota Argentina, el consumo promedio es de 6 L/100 km en uso mixto; 5,3 L/100 km en ruta y 7,1 L/100 km en ciudad.

Las versiones XEI HEV y SEG HEV combinan un motor 1.5L ciclo Atkinson (cuatro cilindros, 16 válvulas, cadena de distribución) con un motor eléctrico alimentado por una batería de ion-litio de 4,3 Ah, que se recarga automáticamente por desaceleración o frenado.

Se ofrecerá en siete colores Toyota Argentina

El sistema híbrido desarrolla 111 CV combinados y se asocia a una transmisión e-CVT. Ofrece cuatro modos de conducción (Normal, Eco, Sport y EV 100% eléctrico). El consumo informado por la marca es de 3,9 L/100 km en uso mixto; 4,3 L/100 km en ruta y 3,3 L/100 km en ciudad.

La seguridad, que despertó polémica tras los resultados de Latin NCAP, es uniforme en toda la gama: no hay diferencias de equipamiento entre versiones. Todas las variantes del Yaris Cross incorporan el paquete de asistencias Toyota Safety Sense, que incluye sistema de precolisión frontal (PCS), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), alerta de cambio de carril (LDA) y mantenimiento de carril y luces altas automáticas.

Tendrá el mismo equipamiento de seguridad para todas las versiones Toyota Argentina

Además, se suman alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y control de operación incorrecta del acelerador. El conjunto se completa con seis airbags de serie.

El modelo se ofrecerá en siete colores: Super Blanco, Blanco Perlado, Gris Plata, Gris Oscuro, Negro Mica, Rojo Metalizado y Azul Metalizado.