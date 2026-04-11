Una automotriz adapta uno de sus nuevos autos para dar la sensación “de un Fórmula 1″

Mercedes Benz ha anunciado una transformación significativa con una nueva tecnología que empezaría a aplicar en su auto insignia eléctrico, el EQS EV, todo orientado a redefinir la experiencia de conducción de lujo. Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la incorporación de un volante “cortado” y un sistema de dirección “steer by wire”, que reemplaza la conexión mecánica tradicional por una electrónica, marcando un paso importante hacia la conducción autónoma.​

El nuevo volante tipo yugo, con una forma similar a las de dos orejas, se aleja del circular convencional y ofrece agarres horizontales similares a los de un joystick.

Este diseño no solo busca evocar la estética de los autos de Fórmula 1 y su forma de manejo, sino que también guarda cierta relación con una serie de ciencia ficción. Algunos usuarios que vieron adelantos del modelo comentaron en redes sociales sobre ciertas similitudes del auto con el KITT de la serie Knight Rider (1982-1986). Además, también mejora con modelos anteriores la visibilidad del panel de instrumentos y la ruta, todo gracias a eliminar la parte superior del volante.

El nuevo volante cortado que introducirá Mercedes Benz

A diferencia de intentos anteriores, como el de Tesla en 2021, que enfrentaron críticas por su funcionalidad limitada, la terminal alemana integró controles táctiles intuitivos en el centro del yugo para gestionar el audio, el control de crucero y las llamadas manos libres. Además, el sistema “steer by wire” ajusta electrónicamente el ángulo de las ruedas según la velocidad y las condiciones de conducción, eliminando la necesidad de girar completamente el volante. ​

Al respecto, el director de Tecnología de Desarrollo y Adquisiciones de Mercedes Benz, Markus Schäfer, afirmó en su presentación: “La dirección por cable supone otro gran paso hacia la movilidad del futuro. La tecnología permite una experiencia única para el cliente que va mucho más allá de la simple conducción. En combinación con la conducción automatizada condicional de nivel 3, permitirá una experiencia de entretenimiento aún más inmersiva a medio plazo”. ​

Markus Schäfer, director de Tecnología, Desarrollo y Adquisiciones de Mercedes Benz

En adición a lo anterior, el diseño del yugo también permite que el volante se retraiga completamente en el tablero cuando el vehículo opera en modo autónomo, proporcionando una vista despejada de la pantalla para actividades como el streaming de contenido multimedia (a pesar de que la legislación no permite dejar de estar mirando el camino, e incluso en la gran mayoría de regiones no permite soltar las manos del volante). ​

Un paso más hacia la electrificación y el lujo

Estas innovaciones forman parte de la visión de Mercedes-Benz para su próxima plataforma eléctrica MB.EA, que sustentará modelos como la futura S-Class y el EQS a partir de 2026.

Además, la marca presentó en el Salón de Shanghái su gama eléctrica Vision V, que incluirá interiores lujosos con asientos de cuero blanco, compartimentos de almacenamiento de acrílico transparente y paneles de vidrio que separan a los pasajeros del conductor, creando un “salón privado” para esta limusina moderna.