Una automotriz anunció cambios para sus autos nuevos

Novedades en el universo postventa luego de que Honda informara una extensión en la garantía oficial de sus vehículos. De ahora en más, será de cinco años o 150.000 kilómetros —lo que ocurra primero— para todo su portfolio local. La actualización no sólo aplica para los modelos que se adquieran a partir de ahora, sino que también tiene carácter retroactivo para las unidades comercializadas desde enero de 2023.

“Para acceder a la garantía extendida, las unidades deberán contar con todos los servicios oficiales realizados conforme al plan de mantenimiento establecido por la marca, que contempla un servicio cada 10.000 kilómetros o un año, lo que suceda primero”, detallaron. Por otro lado, en cuanto a los componentes del sistema híbrido, se mantiene la política vigente: ocho años o 160.000 kilómetros.

Los modelos que ofrece Honda en la Argentina

Honda en la Argentina busca volver a pisar fuerte con un portfolio renovado y una oferta amplia que abarca distintos segmentos. En el nivel de entrada aparece el nuevo HR-V, que se comercializa en dos versiones con precios que parten desde los $45.890.000 (todos los precios corresponden a la lista de diciembre de 2025, ya que la de enero 2026 aún no fue informada de manera oficial).

Honda HR-V

A esto se suma el ZR-V, disponible en una única configuración, que durante diciembre de 2025 se ofrece a $59.990.000.

Honda ZR-V

Más arriba se posiciona el histórico CR-V, que actualmente se vende en una versión EXL AWD con un valor de US$70.800 y en una variante Advanced Hybrid que se ubica en US$74.900.

Honda CR-V

Dentro de la oferta de sedanes permanece el clásico Civic, que se encuentra disponible con una bonificación y queda en $49.900, lo que implica un descuento de US$4100 respecto de su precio de lista de US$54.000.

Honda Civic

Por último, en el tope de la gama aparece el Accord, el sedán Advanced Hybrid, que se puede adquirir por US$70.500.