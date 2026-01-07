LA NACION

Una automotriz anunció cambios para sus autos nuevos

La modificación afecta a toda unidad vendida de ahora en más así como a aquellas comercializadas de 2023 a la fecha

Novedades en el universo postventa luego de que Honda informara una extensión en la garantía oficial de sus vehículos. De ahora en más, será de cinco años o 150.000 kilómetros —lo que ocurra primero— para todo su portfolio local. La actualización no sólo aplica para los modelos que se adquieran a partir de ahora, sino que también tiene carácter retroactivo para las unidades comercializadas desde enero de 2023.

“Para acceder a la garantía extendida, las unidades deberán contar con todos los servicios oficiales realizados conforme al plan de mantenimiento establecido por la marca, que contempla un servicio cada 10.000 kilómetros o un año, lo que suceda primero”, detallaron. Por otro lado, en cuanto a los componentes del sistema híbrido, se mantiene la política vigente: ocho años o 160.000 kilómetros.

Los modelos que ofrece Honda en la Argentina

Honda en la Argentina busca volver a pisar fuerte con un portfolio renovado y una oferta amplia que abarca distintos segmentos. En el nivel de entrada aparece el nuevo HR-V, que se comercializa en dos versiones con precios que parten desde los $45.890.000 (todos los precios corresponden a la lista de diciembre de 2025, ya que la de enero 2026 aún no fue informada de manera oficial).

A esto se suma el ZR-V, disponible en una única configuración, que durante diciembre de 2025 se ofrece a $59.990.000.

Más arriba se posiciona el histórico CR-V, que actualmente se vende en una versión EXL AWD con un valor de US$70.800 y en una variante Advanced Hybrid que se ubica en US$74.900.

Dentro de la oferta de sedanes permanece el clásico Civic, que se encuentra disponible con una bonificación y queda en $49.900, lo que implica un descuento de US$4100 respecto de su precio de lista de US$54.000.

Por último, en el tope de la gama aparece el Accord, el sedán Advanced Hybrid, que se puede adquirir por US$70.500.

