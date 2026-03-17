Una automotriz bajó el precio de varios de sus autos y lanzó financiación a tasa 0 para este mes

Este tercer mes del año registró una batería de anuncios por parte de las automotrices en materia de precios, luego de que se confirmara la eliminación del impuesto interno.

El contexto también estuvo marcado por una caída en las ventas acumuladas durante los primeros dos meses respecto del mismo período del año anterior y por un tipo de cambio del dólar que tendió a la baja, factores que llevaron a varias marcas a revisar sus listas oficiales.

En un primer momento, la decisión fue de congelar los precios y mantener vigentes en marzo las listas de febrero. Sin embargo, conforme pasaron los días, la estrategia se volcó a marcadas reducciones en el valor de los autos, línea en la que se movió el Grupo Stellantis recientemente.

Así, se informó, como parte de su estrategia comercial, descuentos y propuestas de financiación para cuatro de sus marcas: Fiat, Peugeot, RAM y DS, su firma premium.

Fiat

En el caso de Fiat, bajó de precio la versión de entrada de gama de su nueva pickup mediana, la Titano, que se produce en la planta de Ferreyra, Córdoba. La variante base es la Endurance MT 4x2, que ahora se encuentra por $39.900.000; es decir, redujo su precio en $10.000.000, ya que anteriormente estaba alistada por $50.230.000.

Además, la firma informó las siguientes propuestas de financiamiento para todas las versiones de la Titano (que no incluye a la promoción de la versión Endurance MT 4x2):

Tasa 0 a 24 meses por hasta $ 30.000.000, con la posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses.

Crédito Agro con cuota semestral, plazo de 24 meses, tasa del 19,9% y monto financiado de hasta $24 millones.

Plan E-Cheq, con plazo de 11 meses, con una tasa 0, y monto financiado de hasta $24 millones o el 50% del precio de lista.

Financiación en dólares, con plazos de 24 a 48 meses y una tasa de interés del 10,75%.

Leasing financiero, con una tasa del 53,9%, y plazos de 36 a 48 meses.

Fiat Titano

Otro modelo que también registró una baja dentro de la firma italiana es el Fiat 600 Hybrid, que ahora figura con un precio de $39.950.000, cuando a comienzos de marzo se comercializaba por $49.340.000. En este caso, el modelo redujo su valor en $9,3 millones.

Fiat 600 Hybrid

Peugeot

Por su parte, la firma del león decidió reducir en torno al 14% los precios de los modelos 3008, 5008 y 408. Por un lado, el Peugeot 3008 GT pasó a tener un precio de $66.249.000, lo que representa una baja del 15% frente a los $77.940.000 que figuraban en la lista de precios a principios de mes. En términos absolutos, la reducción fue de $11,6 millones.

Peugeot 3008

Junto al 3008, Peugeot también ajustó el precio del 5008, que ahora se ubica en $70.717.800. Esto representa una baja del 14% frente a los $82.230.000 que figuraban anteriormente en la lista. En este caso, la reducción fue de $11,5 millones.

Peugeot 5008

El Peugeot 408, un modelo ya conocido en el mercado local que regresó con una propuesta renovada, ahora tiene un precio de $64.945.500, cuando anteriormente figuraba en $74.650.000, lo que implica una baja del 13% o $9,7 millones.

Peugeot 408 stellantis.com

DS

En el caso de DS, la marca premium del grupo, uno de los modelos que registró una baja fue el DS 3 Hybrid en su versión Étoile. Ahora se encuentra alistado por US$46.500, lo que implica una reducción de US$3300 frente al precio anterior de US$49.800.

DS3 Hybrid

Otro modelo que también ajustó su valor fue el DS 4 Hybrid en versión Étoile, que pasó de US$55.500 a US$51.800. En este caso, la baja fue de US$3700 respecto de la lista publicada a comienzos de marzo.

DS 4 Hybrid

Por su parte, dentro de la gama del SUV DS 7 no se registraron modificaciones: la versión Pallas continúa con un precio de US$52.500, mientras que la variante DS 7 Plug-in Hybrid se mantiene en US$72.000.

En lo que refiere a la financiación, DS cuenta con las siguientes propuestas para toda su gama:

$30.000.000 en 12 cuotas tasa 0

$20.000.000 en 18 cuotas tasa 0

$45.000.000 en 12 cuotas tasa 16,9%

Credito UVA $45.000.000 12 cuotas tasa 0 (solo para DS7)

RAM

La firma del carnero no registró descuentos, pero sí presentó una propuesta comercial para la RAM Dakota, la pickup mediana que se fabrica en la misma planta que la Fiat Titano. Este modelo se ofrece con financiación a tasa 0 a 24 meses por hasta $30 millones, con la posibilidad de extender el plazo hasta 60 meses con una tasa del 21,9%.

RAM Dakota

Además, para los modelos RAM Dakota, Rampage, RAM 1500 y RAM 2500, la marca pone a disposición distintas opciones de financiamiento: