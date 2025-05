Una automotriz cambió de decisión y aumentó sus precios para este mes

A pesar de que Nissan comunicó a principios del mes que congelaría su lista de precios para mayo, finalmente terminó aumentando sus montos en torno al 1% para lo que queda del mes. La automotriz, que anunció el cese de fabricación de la pickup Frontier y que quedará como importadora a partir de 2026, se había sumado a Ford en la decisión de no aplicar aumentos este mes.

El anuncio se había dado luego de que Luis Caputo, ministro de Economía, advirtiera en redes sociales a las marcas ante potenciales aumentos bruscos (se hablaba de incrementos en torno al 3,5% que finalmente no se concretaron).

La decisión de la marca japonesa sorprendió no tanto por el porcentaje aumentado, sino por el momento del mes para tomar la medida. La mayoría de las versiones de los modelos Versa, Sentra y Frontier registraron un incremento del 1%, mientras que los Kicks Play y las versiones de X-Trail subieron 0,5%. Por otro lado, el importado desde Reino Unido y 100% eléctrico Leaf mantuvo su precio.

En términos absolutos, la Frontier Pro 4X4 AT es la que más pesos aumentó ($637.200), seguida por la versión Platinum 4X4 ($619.300) y la XE 4x2 AT ($537.100). Otro desprendimiento que surge de las decisiones de la compañía es que no se registraron variaciones diferenciadas por la procedencia de los vehículos, ya que así lleguen de México, Brasil, Japón o sean locales, recibieron porcentajes de incrementos homogéneos. De esa forma, los precios de Nissan quedaron de la siguiente manera para lo que resta del mes:

NISSAN FRONTIER

Frontier S 4×2 MT 2.3 D CD: $39.597.800

Frontier S 4×2 AT 2.3 D CD: $42.045.700

Frontier S 4×4 MT 2.3 D CD: $44.209.200

Frontier XE 4×2 MT 2.3 D CD: $51.116.700

Frontier XE 4×2 AT 2.3 D CD: $54.248.900

Frontier X-Gear 4×4 AT 2.3 D CD: $52.936.100

Frontier XE 4×4 MT 2.3 D CD: $50.849.000

Frontier Platinum 4×2 AT 2.3 D CD: $55.498.300

Frontier Platinum 4×4 AT 2.3 D CD: $62.552.200

Frontier Pro-4X 4×4 AT 2.3 D CD: $64.361.000

La Nissan Frontier X-Gear se puede conseguir a unos $52.936.100

NISSAN VERSA

Versa 1.6 SENSE MT: $27.434.800

Versa 1.6 ADVANCE MT: $32.302.800

Versa 1.6 ADVANCE CVT: $33.271.800

Versa 1.6 SR CVT: $33.918.200

Versa 1.6 EXCLUSIVE CVT: $34.241.000

El Versa cotiza desde los $27.434.800

NISSAN SENTRA

Sentra 2.0 ADVANCE CVT: $36.763.100

Sentra 2.0 SR CVT: $41.355.000

Sentra 2.0 EXCLUSIVE CVT: $41.355.000

El Sentra arranca en $36.763.100

KICKS PLAY

Kicks Play 1.6 SENSE MT: $28.690.200

Kicks Play 1.6 ADVANCE CVT: $34.620.500

Kicks Play 1.6 ADVANCE CVT PLUS: $36.255.800

Kicks Play 1.6 EXCLUSIVE CVT: $38.074.400

El Kicks cotiza a $28.690.200

NISSAN X-TRAIL

X-Trail 2.5 Exclusive CVT: $63.948.200

X-Trail e-Power Exclusive CVT: $76.635.500

El X-Trail tiene finalmente un precio de $63.948.200

NISSAN LEAF

Leaf Leaf MY23: $74.900.000