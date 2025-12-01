Autos híbridos más vendidos en la Argentina: cuánto cuestan y cuánto combustible ahorran

La electrificación avanza en el mundo y también en la Argentina. Sin embargo, la adopción del auto eléctrico puro crece más lento que en otras regiones, principalmente por la falta de infraestructura de carga y los altos costos de adquisición.

En ese escenario, los vehículos híbridos se consolidaron como un puente tecnológico eficaz entre los motores de combustión interna tradicionales y los eléctricos a batería, combinando eficiencia, menor consumo y una experiencia de uso cotidiana sin cambios drásticos.

La tecnología híbrida se presenta en distintas variantes. Los Mild Hybrid (MHEV) incorporan un pequeño motor eléctrico que asiste al propulsor principal para hacer más eficiente su funcionamiento, aunque no pueden mover el vehículo por sí solos.

El Renault Arkana vendió 184 unidades en octubre

En un escalón superior aparecen los híbridos convencionales o full hybrid (HEV), capaces de desplazarse en modo exclusivamente eléctrico por distancias cortas y a baja velocidad, alternando de manera automática entre ambos motores o combinándolos según la necesidad.

Toyota fue una de las primeras marcas en implementar esta tecnología en más modelos

Finalmente, los enchufables (PHEV) cuentan con baterías de mayor capacidad que se cargan en tomas domésticos o cargadores externos, ofreciendo autonomías eléctricas más amplias.

El auge de este tipo de vehículos se explica por varios factores. Por un lado, permiten disminuir de manera considerable el gasto en combustible frente a los modelos convencionales, un aspecto clave en un contexto económico donde cada costo asociado al uso del auto se mira con detenimiento. Por otro, resuelven dos de los principales obstáculos que enfrenta la adopción del eléctrico puro: la autonomía y la disponibilidad de cargadores.

En la práctica, los usuarios no necesitan adaptar su rutina ni modificar recorridos, ya que el sistema gestiona automáticamente el modo de funcionamiento más conveniente. En el tránsito urbano, con frecuentes frenadas y aceleraciones, los híbridos pueden operar buena parte del tiempo en modo eléctrico, recargando energía y reduciendo el consumo.

Haval H6 se comercializa entre US$33.500 y US$35.500

Ese equilibrio entre eficiencia, practicidad y costos de uso ayudó a que los híbridos crecieran con fuerza en el mercado local. De acuerdo con los patentamientos de noviembre, el modelo más vendido fue el Baic BJ30, con 564 unidades. En segundo lugar se ubicó el Toyota Corolla Cross, con 366 patentamientos, seguido por el Renault Arkana con unas 201 unidades y el Haval H6 con 186.

En el quinto puesto aparece el Toyota Corolla con 172 unidades, mientras que en el sexto lugar debuta en el ranking el BYD Song Pro con 127 unidades, que comparte el lugar con el Haval Jolion. Los últimos tres en integrar el listado son el BYD Dolphi Mini, con 87, la Ford Maverick que registró 85 patentamientos y el nuevo Fiat 600 que cerró con 84. Entre los modelos más equipados se destaca el X3, que en octubre se encontró entre los más vendidos.

En términos de precios, el Baic BJ30 cotiza en US$35.800 en su versión 4x2 y en US$45.700 en la 4x4. El Toyota Corolla Cross se ofrece desde $55.063.000 en la versión XEI y alcanza los $61.080.000 en la alternativa SEG, mientras que el Toyota Corolla arranca en $48.242.000 y llega a $53.416.000.

El Haval Jolion arranca en US$28.990 Astarita Diego/AFS

El Haval H6 se comercializa entre US$33.500 y US$35.500 según configuración y el Renault Arkana Esprit Alpine, que no tenía precio oficial informado al cierre de esta edición. El Haval Jolion arranca en US$28.990 y trepa a US$30.990, mientras que la Ford Maverick Lariat tampoco había difundido su nueva lista de precios.

El BMW X3 va desde US$91.900 hasta US$137.900 según versión, y el Fiat 600 se ubica en US$34.500. En lo que respecta a los modelos de BYD, el Dolphin cotiza a US$22.990 en la alternativa GL y a US$23.990 en la GS, mientras que el Song Pro GL figura a US$34.990 y el GS a US$36.990.

El BYD Dolphin Mini arranca en los US$22.990

En lo que refiere a la eficiencia energética, según datos declarados por las automotrices, el Toyota Corolla Cross y el Toyota Corolla registran un consumo mixto de 4,4 litros cada 100 kilómetros, mientras que el Fiat 600 se ubica en torno a los 4,8 litros. El Baic BJ30 y el Renault Arkana consumen 5,8 litros, el Haval H6 5,2 litros y el Haval Jolion 5,5 litros.

En tanto, la Ford Maverick declara 5,1 litros y el BMW X3, con un planteo más deportivo y mayor potencia, alcanza los 7,6 litros cada 100 kilómetros. El BYD Song Pro declarar un consumo de 4,4 L cada 100 km y de 4,5 L cada 100 km, respectivamente según la versión.

El nuevo BMW X3 mantiene su precio de lanzamiento de US$91.900

Frente a un modelo naftero convencional que en entornos urbanos consume entre 8 y 10 litros cada 100 kilómetros, la diferencia puede representar más de 40 o 50 litros de ahorro mensual para un conductor que recorra unos 1200 kilómetros por mes, lo que implica miles de pesos menos en cada ciclo de uso y una amortización más rápida de la inversión inicial.