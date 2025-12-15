Una automotriz llegó a la Argentina y presentó cuatro nuevos modelos que ya están a la venta

En un mercado automotor argentino que cierra el año con una marcada recuperación en patentamientos, los modelos importados se volvieron protagonistas, producto de la mayor apertura de las importaciones y la ampliación de las gamas de las automotrices en el país.

En ese contexto, Forthing desembarcó en la Argentina de la mano de cuatro nuevos modelos. La llegada de la marca se da en un contexto en el que varios fabricantes de origen chino intentan consolidar su presencia local, en un escenario donde la confianza del consumidor, la disponibilidad de repuestos y el servicio técnico aparecen como factores clave para la sustentabilidad del negocio.

Forthing es una marca perteneciente al grupo Dongfeng Motor Corporation, uno de los mayores conglomerados automotrices de China, con presencia en múltiples mercados de Europa y América Latina. Es 100% de propiedad estatal.

El responsable de traer la marca al país es Oriente Motors, un grupo empresario local encabezado por Mario Blanco, con actividades en distintos rubros —desde energía y agro hasta hotelería, construcción y salud— y experiencia previa en el sector automotor con el camión Kama.

Uno de los modelos es el U-Tour con capacidad para 7 pasajeros

En un primer momento lanzaron cuatro modelos que ya se encuentran a la venta, con la gama del T5 (MT, HEV y EVO) y el utilitario U-Tour. Sin embargo, proyectan ofrecer un total de nueve modelos a partir del año que viene.

T5 MT

El Forthing T5 MT es un SUV compacto que mide 4460 mm de largo, 1812 mm de ancho y 1750 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2720 mm. Por fuera se distingue por su parrilla frontal de gran tamaño, paragolpes integrados, llantas de aleación, barras de techo y molduras cromadas en las ventanillas.

El Forthing T5 MT es la alternativa más económica de la marca en el país

Bajo el capó equipa un motor naftero de cuatro cilindros y 1.6 litros que desarrolla una potencia de 120 CV a 5600 rpm, junto con un torque máximo de 155 Nm disponible a 4000 rpm. Está asociado a una caja manual de cinco marchas y cuenta con un tanque de combustible de 45 L.

En materia de seguridad ofrece solo dos airbags frontales, frenos ABS, control de tracción y control de estabilidad. A esto suma monitoreo de presión de neumáticos, anclajes Isofix, sensores de estacionamiento traseros y cámara de retroceso.

Equipa un motor 1.6 litros que desarrolla 120 CV y 155 Nm de torque

El interior está configurado para cinco ocupantes y presenta tapizado en cuero sintético. El asiento del conductor ofrece regulación manual en seis posiciones, mientras que el del acompañante se ajusta en cuatro. El volante es regulable en altura y de serie incluye aire acondicionado delantero, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas con función de un toque y cierre remoto, como así también toma de 12V y puertos USB para carga de dispositivos.

En el apartado tecnológico incorpora una pantalla táctil central de 10″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de radio AM/FM, conexión Bluetooth y un tablero de instrumentos con pantalla LCD. Sale al mercado con un precio de lanzamiento de US$21.950 (el precio de lista luego será mayor).

T5 HEV

Es la variante híbrida del SUV compacto de la marca. Mide 4565 mm de largo, 1860 mm de ancho y 1680 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2715 mm.

Adopta un sistema híbrido autorrecargable, gracias a que combina un motor naftero 1.5 turbo de cuatro cilindros con un motor eléctrico de imán permanente.

La versión híbrida equipa un motor naftero 1.5 turbo de cuatro cilindros junto a un impulsor eléctrico de imán permanente

El propulsor a combustión entrega 170 CV y un torque máximo de 280 Nm, mientras que el motor eléctrico aporta 75 CV y 300 Nm de par. En conjunto, el sistema desarrolla una potencia combinada de 252 CV, con tracción delantera y transmisión automática de engranaje de reducción simple.

El sistema funciona bajo un esquema de predominio del modo eléctrico en ciudad e incorpora recuperación de energía en frenadas. El tanque de combustible es de 55 litros. El sistema eléctrico se alimenta mediante una batería de litio con 349 V.

En seguridad incluye ocho airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla), frenos ABS, asistencia hidráulica al frenado, control de tracción y control electrónico de estabilidad. Suma monitoreo de presión de neumáticos, asistencia de arranque en pendiente, sensores y radares de estacionamiento, cámara de retroceso y una cámara panorámica de 540° con efecto transparente.

Cuenta con una cámara panorámica de 540° con efecto transparente

Además, incorpora un paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye mantenimiento activo de carril, advertencia y frenado autónomo ante colisión frontal; detección de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, control de velocidad crucero adaptativo, reconocimiento de fatiga del conductor y advertencia de apertura de puertas, entre otros.

El interior ofrece acceso y arranque sin llave, tapizado íntegramente en cuero y volante multifunción revestido en el mismo material. El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico en diez posiciones, memoria, ventilación, calefacción y función masaje, mientras que el del acompañante también dispone de regulación eléctrica y calefacción. La segunda fila ofrece salidas de aire.

En confort suma aire acondicionado automático, salidas de aire traseras, techo panorámico corredizo, múltiples espacios portaobjetos y cargadores USB tipo A y C. El apartado multimedia incorpora una pantalla central LCD táctil de 10,25″. Tiene un precio de US$ 36.190.

T5 EVO

Es la variante de perfil más deportivo dentro de la familia T5. Mide 4565 mm de largo, 1860 mm de ancho y 1690 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2715 mm.

El Forthing T5 EVO trae un motor naftero 1.5 turbo de origen Mitsubishi

Bajo el capó equipa un motor naftero 1.5 turbo de origen Mitsubishi que desarrolla una potencia máxima de 197 CV y un torque de 285 Nm, asociado a una transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete marchas.

En materia de seguridad, ofrece ocho airbags que incluyen frontales, laterales, de cortina y de protección para el torso. Incorpora control de tracción, control electrónico de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos, sistema ISOFIX para sillas infantiles y cámara de retroceso con sensores de estacionamiento.

El interior es similar a la alternativa híbrida, con un confort de aire acondicionado automático de doble zona, salidas de aire para las plazas traseras, encendido por botón, acceso sin llave, control de velocidad crucero, iluminación ambiental, techo panorámico eléctrico y una consola central con función de enfriar o calentar bebidas.

Viene con techo panorámico eléctrico y una consola central con función de enfriar o calentar bebidas

El apartado tecnológico está dominado por un esquema de doble pantalla de 10,25″, una destinada al instrumental digital y otra al sistema multimedia táctil. El sistema ofrece conectividad Bluetooth, múltiples puertos USB, equipo de audio premium con seis parlantes y control por voz desde el volante. Cuenta con función Auto Hold junto con freno de estacionamiento electrónico.

En el exterior destaca por ópticas LED diurnas, llantas de 19“ calzadas con neumáticos 235/55 R19, spoiler trasero, barras de techo, faldones específicos y antena tipo aleta de tiburón. Sale al mercado a US$ 36.840.

U-Tour

El Forthing U-Tour es un monovolumen de gran tamaño orientado al uso familiar y al traslado de pasajeros. Se posiciona como el modelo más amplio de la gama, con configuración para siete ocupantes. Mide 4850 mm de largo, 1900 mm de ancho y 1715 mm de alto.

La mecánica está a cargo del mismo motor Mitsubishi del T5 EVO de 197 CV y 285 Nm de torque, también asociado a una transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete marchas.

El U-Tour mide 4850 mm de largo, 1900 mm de ancho y 1715 mm de alto

En seguridad ofrece 10 airbags, incluyendo frontales, laterales, de cortina y de protección para todas las filas de asientos. Incorpora frenos ABS con distribución electrónica, asistencia de frenado, control de tracción, control electrónico de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos.

A esto se suma una cámara 360° panorámica, sensores de estacionamiento traseros, imagen de reversa de alta definición y sistema ISOFIX en la segunda fila.

Ofrece 10 airbags, incluyendo frontales, laterales, de cortina y de protección para todas las filas de asientos

Cuenta también con un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye alerta de cambio involuntario de carril, advertencia de colisión frontal, control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado trasero, detección de punto ciego y advertencia de apertura de puertas, entre otros sistemas de ayuda activa.

El interior tiene configuración es 2+2+3, con asientos revestidos en cuero artificial. El asiento del conductor dispone de ajuste eléctrico en diez posiciones, memoria, ventilación, calefacción y función masaje, mientras que el asiento del acompañante también ofrece regulación eléctrica, ventilación y calefacción.

Su configuración es 2+2+3

El modelo suma aire acondicionado automático con salidas de aire para las tres filas, control de temperatura independiente y techo solar panorámico. A su vez, cuenta con encendido por botón, acceso sin llave, levantavidrios eléctricos con función de un toque y apertura eléctrica del portón trasero.

El apartado tecnológico incluye una pantalla central LCD de 10,25″ y seis parlantes, además de los elementos básicos mencionados en los otros modelos. Sale al mercado a US$40.221.