Una automotriz llevó adelante la remodelación de una escuela en Chubut

Tras haber mostrado los cursos de tecnología que ofrece para formar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, Ford Argentina culminó el proceso de remodelación de una escuela en Chubut.

Junto a su red de concesionarios, reinauguró la Escuela N° 134 “Marcelo Eliseo Duflos” en Paso del Sapo, Chubut, ubicada a una distancia de aproximadamente tres horas de la ciudad de Esquel.

Dicho proceso de remodelación incluyó: un aula de carpintería (optimizada con dos ambientes para diversas actividades), nuevos juegos de plaza, la incorporación de invernaderos, suministro de agua y electricidad, mejoras estructurales y estéticas, y el reemplazo de las pizarras en todas las aulas.

Los estudiantes realizaron presentaciones con música local

El evento institucional contó con la participación de miembros de la comunidad educativa de la escuela, sus 116 alumnos, exalumnos y familiares; invitados especiales que viajaron desde Buenos Aires y embajadores de Ford.

A su vez, asistieron los concesionarios de Ford Argentina padrinos de la escuela “Del Sol Automotores” y “Pedro Corradi”; el profesor José Luis Punta, Ministro de Educación de la Provincia de Chubut; miembros de la Dirección General de Obras Escolares de la Provincia; integrantes de la Comuna Rural; autoridades locales y ejecutivos de la automotriz.

Entre 1968 y 1982, Ford Argentina y sus concesionarios construyeron y donaron 41 escuelas rurales

“La escuela es ese espacio de encuentro y aprendizaje, donde se comparte cuando somos chicos la mayor cantidad de tiempo, donde generamos amigos y recuerdos que nos acompañan para toda la vida y juega un papel fundamental en la educación. Ford Argentina tiene el mismo propósito desde hace décadas: ayudar a construir un mundo mejor donde cada uno sea libre de moverse y perseguir sus sueños”, compartió Osvaldo Santi, gerente general de Comunicaciones de Ford Argentina.

“No alcanzan las palabras para expresar todo lo que sentimos en este día histórico e inolvidable, como aquel 26 de septiembre de 1972 hace 52 años. Quedará registrado en cada uno y hoy ha quedado plasmado en obras que perdurarán en el tiempo, este es el mejor legado para toda nuestra escuela educativa”, concluyó David Nazer, director de la Escuela.