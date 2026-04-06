Una automotriz reunió a la primera astronauta argentina y al primer argentino en escalar el Everest

En una industria donde la comunicación suele girar en torno a productos y prestaciones, Hyundai eligió un camino distinto para su nueva campaña en el país, poniendo en primer plano dos hitos individuales que generan orgullos en los argentinos.

La propuesta reúne a Noel de Castro, la primera astronauta argentina seleccionada para una misión espacial, y a Tommy Heinrich, el primer argentino en alcanzar la cima del Monte Everest. Sobre esos dos perfiles se construye el eje narrativo de la campaña.

El caso de De Castro marca un punto de inflexión dentro del desarrollo aeroespacial argentino. La ingeniera biomédica nacida en Salta fue seleccionada para integrar una misión privada a la Estación Espacial Internacional, prevista para 2027. Su formación incluye estudios en bioastronáutica y actualmente se entrena en Estados Unidos en condiciones que simulan entornos extremos.

Noel de Castro, la primera astronauta argentina seleccionada para una misión espacial

Heinrich, por su parte, alcanzó en 1995 la cima del Everest, convirtiéndose en el primer argentino en lograrlo. Su trayectoria continuó con ascensos en algunas de las montañas más exigentes del mundo, como el Lhotse y con expediciones en el Himalaya y el Karakórum. A esa experiencia sumó además un recorrido como fotógrafo y documentalista en escenarios de alta exigencia.

Tommy Heinrich, el primer argentino en alcanzar la cima del Monte Everest

A partir de estos dos antecedentes, la campaña propone un mensaje centrado en el proceso que hay detrás de cada logro. Explora la idea de un paralelismo entre objetivos de distinta escala, desde alcanzar el espacio o la cima del mundo hasta metas más cercanas, pero con un denominador común: el tiempo, la preparación y la constancia.

Heinrich también tuvo ascensos en el Lhotse, el Himalaya y el Karakórum

En ese sentido, el interés principal de la iniciativa no radica en el concepto creativo —habitual en este tipo de campañas— sino en la elección de sus protagonistas, cuyas historias aportan un anclaje concreto dentro de la comunicación del sector automotor.

La campaña se inscribe en una etapa en la que la marca busca reforzar su posicionamiento en la Argentina, en un mercado que viene mostrando mayor dinamismo y competencia. En este nuevo entorno, los importados ganaron terreno y diversificaron sus orígenes, pasando de depender solo de México o Brasil a traer más modelos de países como China.

La ingeniera biomédica nacida en Salta fue seleccionada para integrar una misión privada a la Estación Espacial Internacional en 2027

La particularidad de este caso es que el eje no está puesto en un modelo o sus atributos técnicos, sino en construir un relato a partir de dos figuras que representan, cada una en su campo, un hito único para el país.