Una automotriz vende todos sus autos en cuotas y a tasa 0

La industria automotriz inició el año con un buen nivel de ventas de 0km, aunque levemente por debajo de lo registrado en el primer trimestre de 2025. En ese contexto, las automotrices desplegaron distintas estrategias comerciales para sostener el ritmo y evitar una desaceleración más marcada.

En esa línea, Fiat mantiene durante abril dos campañas promocionales que alcanzan a toda su gama.

La primera contempla una financiación de hasta $18.000.000 a tasa 0 en 18 meses, mientras que la segunda opción eleva el monto a $24.000.000 a 12 meses, también con tasa 0.

A su vez, continúan vigentes las alternativas ajustadas por UVA, que permiten financiar hasta el 80% del valor del vehículo, con un tope de $20.000.000 en un plazo de 24 meses y tasa 0.

En paralelo, la marca refuerza con condiciones específicas para sus últimos lanzamientos: la Fiat Titano, la pickup mediana producida en Córdoba, y el Fiat 600 Hybrid.

Para la Titano, ofrece una financiación a tasa fija 0 a 12 meses por hasta $30.000.000, con la posibilidad de extender los plazos hasta 60 meses, lo que amplía el abanico de opciones según el perfil del cliente.

En el caso del Fiat 600 Hybrid, se comercializa durante abril a un precio promocional de $39.950.000, posicionándose como una alternativa competitiva dentro del segmento de SUVs electrificados. Esta propuesta se complementa con planes de financiación a través de Fiat Crédito, que incluyen tasa 0 a 12 meses y montos de hasta $30.000.000.

Los precios de Fiat para abril de este año

Fiat Mobi Trekking 1.0: $27.350.000

Fiat Mobi

Fiat Argo Drive 1.3L MT: $29.930.000

$29.930.000 Fiat Argo Drive 1.3L CVT: $32.650.000

Fiat Argo Fiat Argentina

Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $31.120.000

$31.120.000 Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.400.000

$37.400.000 Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $37.620.000

$37.620.000 Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $38.790.000

Fiat Cronos

Fiat Pulse Drive 1.3 MT5: $37.050.000

$37.050.000 Fiat Pulse Drive 1.3 CVT: $38.160.000

$38.160.000 Fiat Pulse Audace 1.0T CVT: $41.240.000

$41.240.000 Fiat Pulse Impetus 1.0T CVT: $42.670.000

$42.670.000 Fiat Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $44.750.000

$44.750.000 Fiat Pulse Abarth Turbo 270 AT6 MY26 Stranger Things: $44.880.000

Fiat Pulse

Fiat Fastback Turbo 270 AT: $45.770.000

$45.770.000 Fiat Fastback Abarth Turbo 270 AT6: $49.700.000

Fiat Fastback

Fiat 600 Hybrid 1.2 eDCT: $49.340.000 (se encuentra por $39.950.000)

Fiat 600 Hybrid

Fiat Fiorino Endurance 1.3 Firefly: $29.460.000

Fiat Fiorino

Fiat Strada Freedom 1.3 8V CS: $33.050.000

$33.050.000 Fiat Strada Freedom 1.3 8V CD: $37.710.000

$37.710.000 Fiat Strada Volcano 1.3 8V CD CVT: $42.110.000

$42.110.000 Fiat Strada Ranch T200 CD CVT: $45.520.000

$45.520.000 Fiat Strada Ultra T200 CD CVT: $45.650.000

Fiat Strada

Fiat Toro Freedom 1.3T AT6 4x2: $47.490.000

$47.490.000 Fiat Toro Volcano 1.3T AT6 4x2: $53.070.000

$53.070.000 Fiat Toro Volcano 2.2TD AT9 4x4: $57.190.000

Fiat Toro Stellantis

Fiat Titano Endurance MT 4x2: $50.230.000

$50.230.000 Fiat Titano Endurance MT 4x4: $53.160.000

$53.160.000 Fiat Titano Freedom MT 4x4: $58.540.000

$58.540.000 Fiat Titano Freedom Plus AT 4x4: $64.280.000

$64.280.000 Fiat Titano Ranch AT 4x4: $69.410.000