Una nueva automotriz china llega a la Argentina y adelanta su primer SUV

En el marco de la exposición de Expoagro 2026, el Grupo Antelo (Mitsubishi, GWM, Changan y JMEV) mostró un adelanto de los dos nuevos modelos que traerá a la Argentina, siendo uno de ellos de la marca Deepal. Además, comunicó una línea de financiación a tasa cero de hasta $18.000.000 para todos los vehículos que comercializa la compañía.

Deepal es la marca de vehículos de nueva energía de Changan, enfocada en vehículos eléctricos a batería y en modelos con autonomía extendida. Forma parte del universo de marcas propias de Changan, junto con AVATR, Changan Nevo, UNI y otras divisiones.

El primer arribo de esta nueva marca es el S05 híbrido enchufable (PHEV, por las siglas en inglés Plug-in Hybrid). Es un SUV del segmento C (mediano), ya que cuenta con un largo total de 4620 mm, 900 mm de ancho, 1600 mm de alto y una distancia entre ejes de 2880 mm. Tiene un baúl de 462 L.

El Deepal SO5 es el primer modelo de la marca en el país SEBASTIAN PANI

De momento la compañía solo difundió de momento que la versión del modelo para nuestro mercado incluirá una pantalla central de 15,4”, seis airbags y un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que trae frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril, entre otras. Cuando se realice su lanzamiento oficial, cerca de fin de año, se conocerán más datos, como la motorización y precios.

El modelo incluirá una pantalla central de 15,4”

El otro modelo del que se pudo ver un adelanto fue el Changan Eado Plus PHEV (se suma al CS55 Plus que ya se vende en el país). Es un sedán mediano del segmento C, el cual incorpora un sistema de propulsión iDD (Intelligent Dual Drive).

El otro adelanto fue el del sedán Changan Eado Plus PHEV SEBASTIAN PANI

El interior ofrece una pantalla táctil de 13,2”, tablero digital de 10”, asientos eléctricos con ajuste en 6 posiciones y climatización automática.

Trae una pantalla táctil de 13,2”

En lo que respecta a sus dimensiones, tendrá un largo de 4770 mm, con una distancia entre ejes de 2765 mm y un volumen de carga en el baúl de 500 litros. En seguridad cuenta con seis airbags y un paquete de ADAS que incluye un sistema de cámaras con visión de 540°. Llegará en el segundo trimestre.

Tendrá un largo de 4770 mm y una distancia entre ejes de 2765 mm SEBASTIAN PANI

Como parte del paquete de anuncios, la empresa lanzó una financiación con el Banco Santander para quienes señen o concreten la compra de cualquiera de los modelos comercializados por el grupo en el marco de Expoagro 2026.

El producto financiero estará vigente durante la exhibición, donde se podrá acceder a un préstamo prendario de hasta 18 millones de pesos a pagar en 18 meses, con una tasa 0% fija en pesos.