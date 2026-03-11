Volkswagen cambia de estrategia y baja el precio de dos de sus autos hasta un 9%

Los precios de los autos 0km en marzo quedaron en el centro de la escena. Ante el menor ritmo de ventas registrado en febrero, tanto en la comparación mensual como interanual, y en un contexto de baja del tipo de cambio del dólar, varias automotrices optaron por mantener los valores sin cambios respecto al mes anterior.

A esto se sumó la eliminación del impuesto interno, más conocido como impuesto al lujo, aprobado por el Congreso a fines de febrero; una medida que comenzará a regir a partir de abril y que también influyó en la decisión de sostener los precios.

Sin embargo, cuando parecía que las listas ya estaban consolidadas (y congeladas), Volkswagen sorprendió con una actualización en pleno mes y difundió un nuevo listado en el que dos modelos de su portfolio pasaron a ofrecer descuentos de hasta 9%.

En concreto, con esta nueva lista de precios oficial (la segunda que la marca difunde en marzo) el Volkswagen Vento GLI registró una baja del 7% y ahora tiene un valor de $72.746.050. En ese sentido, el sedán deportivo redujo su precio en alrededor de $5 millones respecto de la lista anterior.

Volkswagen Vento GLI

Y el segundo modelo que también aparece con descuentos, según información oficial de la marca, es el Volkswagen Tiguan. En este caso, el SUV registra una rebaja cercana al 9%.

De esta manera, la versión de entrada de gama Life 250TSI DSG pasó a costar $77.574.100, mientras que la variante tope de gama R-Line 250TSI DSG quedó en $81.647.800. En términos concretos, esto implicó una baja efectiva de $6,7 millones para la versión Life y de $7,1 millones para la R-Line frente a los valores que la marca tenía vigentes anteriormente.

Volkswagen Tiguan

El resto de la gama continúa con los mismos precios del primer listado que Volkswagen difundió a comienzos de este tercer mes del año (y con los mismos precios que febrero).

Los nuevos precios de Volkswagen

De esta manera así quedó configurada la nueva lista de precios de la automotriz alemana para marzo 2026:

Volkswagen Tera: desde $36.755.250 hasta $46.747.750

desde $36.755.250 hasta $46.747.750 Volkswagen Polo: desde $37.567.500 hasta $47.341.650

desde $37.567.500 hasta $47.341.650 Volkswagen Saveiro: desde $43.098.250 hasta $50.973.100

desde $43.098.250 hasta $50.973.100 Volkswagen Nivus: desde $43.554.600 hasta $54.029.100

desde $43.554.600 hasta $54.029.100 Volkswagen Virtus: desde $45.645.750 hasta $60.297.950

desde $45.645.750 hasta $60.297.950 Volkswagen T-Cross: desde $50.766.550 hasta $65.330.350

desde $50.766.550 hasta $65.330.350 Volkswagen Taos: desde $57.511.950 hasta $66.319.150

desde $57.511.950 hasta $66.319.150 Volkswagen Vento: $72.746.050 (nuevo precio)

$72.746.050 (nuevo precio) Volkswagen Tiguan: $77.574.100 y $81.647.800 (nuevo precio)

$77.574.100 y $81.647.800 (nuevo precio) Volkswagen Amarok: desde $58.255.550 hasta $105.156.800