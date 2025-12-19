Uno de los lanzamientos más esperados del año: Volkswagen presentó el Nuevo Taos

Con la llegada de este nuevo SUV, Volkswagen concretó su quinto lanzamiento del año. En esta ocasión, la marca presentó el restyling del Taos, que ahora llega importado desde México, luego de que se dejara de fabricar en la Argentina para dar lugar a la futura Amarok, cuyo lanzamiento se espera a partir de 2027.

El Nuevo Taos se consolida como uno de los líderes de su segmento, con un diseño más audaz, mayor equipamiento y actualizaciones tecnológicas que brindan seguridad, confort y conectividad a los usuarios. El modelo ya se encuentra disponible en todos los concesionarios oficiales del país.

Desde su lanzamiento en 2020, el Taos consolidó una posición de liderazgo. Esta renovación refuerza su propuesta y seguirá siendo el compañero ideal para nuestros clientes.” — Martín Massimino, director Comercial de Volkswagen Argentina

El SUV mantiene sus tres versiones: Comfortline, Highline y Highline Bitono, ahora con un nivel de equipamiento superior. Todas están equipadas con el motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a la nueva caja automática Tiptronic de 8 velocidades, que mejora la eficiencia de consumo y la experiencia de conducción.

Diseño exterior e interior

El Taos se destaca por un paragolpes renovado y nueva parrilla, acompañado de faros delanteros con tecnología IQ Light, que aportan iluminación de alto rendimiento y una presencia más sofisticada. En la parte trasera, los faros rediseñados se conectan mediante una barra LED iluminada, mientras que el logo de Volkswagen también se ilumina, reforzando la identidad del vehículo. Las llantas de aleación y las barras de techo de serie completan el estilo robusto y elegante.

Paragolpes renovado y nueva parrilla.

En el interior, el habitáculo ofrece un diseño moderno y refinado, con tablero rediseñado, pantalla de infoentretenimiento semiflotante y nuevas combinaciones de colores y materiales. Todas las versiones cuentan con volante multifunción revestido en cuero, levas de cambio, asientos confortables y sistema de iluminación ambiental con diez colores, que genera una atmósfera envolvente y elegante.

El habitáculo ofrece un diseño moderno y refinado con nuevas combinaciones de colores y materiales.

Tecnología y conectividad

El Nuevo Taos integra el Active Info Display, un panel digital de 10,25 pulgadas, y el sistema de infoentretenimiento VW Play Connect, compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™ de manera inalámbrica. Además, incorpora Mi VW Connect, que permite al usuario interactuar con el vehículo en tiempo real, ofreciendo soluciones y asistencias útiles en cualquier situación. La carga inalámbrica ventilada y los cuatro puertos USB-C completan el paquete tecnológico.

VW Play Connect compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™.

Confort y experiencia de manejo

Entre sus características de confort, el Taos incluye climatizador automático Air Care Climatronic de dos zonas, salidas de ventilación traseras, asiento de conductor eléctrico con regulación lumbar y consola central con apoyabrazos. El sistema Driving Mode Selection permite elegir entre cuatro modos de conducción: Normal, Deportivo, Ecológico e Individual, adaptando acelerador, dirección, transmisión y climatización según la preferencia del conductor.

Seguridad y asistentes a la conducción

El Nuevo Taos ofrece un completo paquete de seguridad activa y pasiva, con seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad ESC y cámara trasera de serie. Entre sus asistentes destacan: freno autónomo de emergencia, Travel Assist, Lane Assist, Blind Spot Detection, Rear Cross Traffic Alert, Light Assist, ACC con Speed Limiter, Emergency Assist y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Cámara trasera de serie.

Versiones y equipamiento destacado

Comfortline 250 TSI AT: incluye llantas de 18”, faros IQ Light con luz de curva, tablero digital, VW Play Connect, Mi VW Connect, asientos en cuero sintético, cargador inalámbrico, climatizador de dos zonas y asistentes de conducción.

incluye llantas de 18”, faros IQ Light con luz de curva, tablero digital, VW Play Connect, Mi VW Connect, asientos en cuero sintético, cargador inalámbrico, climatizador de dos zonas y asistentes de conducción. Highline 250 TSI AT y Highline Bitono 250 TSI AT: agregan llantas de 19”, grilla LED frontal iluminada, asientos parcialmente en cuero perforado, techo solar panorámico, sistema de sonido con subwoofer, pedales de acero inoxidable, iluminación ambiental avanzada y todos los asistentes de seguridad disponibles. La versión Bitono añade espejos y techo en negro brillante.

Colores, precios y postventa

El Taos se ofrece en seis colores: Blanco Puro, Negro Profundo, Gris Platino, Plata Pirita, Gris Ártico y Azul Pacífico. Para la versión Highline Bitono, los colores disponibles son Blanco Puro y Gris Ártico con techo negro.

Cuenta con garantía de 1 año o 100.000 km, primer servicio de mantenimiento bonificado y contratos de mantenimiento con precio fijo hasta el séptimo servicio. Además, los clientes pueden personalizar su vehículo con accesorios y artículos Lifestyle, manteniendo la calidad y la garantía de la marca.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.