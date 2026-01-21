Vacaciones: ¿cómo puedo pagar los peajes en las autopistas de Florida?

Florida es uno de los estados de los Estados Unidos más elegidos por los turistas de la Argentina. Esto se debe a que combina destinos como Miami, una de las ciudades más visitadas del exterior, y Orlando, epicentro de los parques de Disney, Universal y otras atracciones.

En ese contexto, una práctica habitual entre quienes viajan es alquilar un auto apenas aterrizan para moverse con mayor libertad durante toda la estadía. Además del alquiler del vehículo, hay un punto clave a tener en cuenta, que es el de cómo funciona el sistema de peajes en Florida.

Lo primero que hay que saber es que no se acepta pago en efectivo. Todo el sistema de peajes es 100% electrónico —con un sistema similar al de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires—, por lo que circular sin un método de pago habilitado puede derivar en infracciones de tránsito.

Las opciones para pagar los peajes

1) Paquete de la empresa de alquiler

La primera alternativa es la más simple, pero también la más cara. Las empresas de alquiler de autos suelen ofrecer un pase con un monto diario fijo que permite pasar de manera ilimitada por los peajes durante el período contratado, independientemente de cuántos se utilicen.

Las compañías de renta de vehículos ofrecen soluciones para el pago de peajes Mikael Damkier - Shutterstock

2) Sun Pass, el “TelePASE” de Florida

La segunda opción es utilizar el sistema local de peajes electrónicos, algo así como el TelePASE, pero llamado Sun Pass. Este sistema cuenta con dos opciones:

Sun Pass Mini : es un adhesivo que se coloca en el parabrisas. Cuesta alrededor de US$5 y funciona durante todo el período de alquiler del auto. A ese valor hay que sumarle el consumo real de peajes.

es un adhesivo que se coloca en el parabrisas. Cuesta alrededor de US$5 y funciona durante todo el período de alquiler del auto. A ese valor hay que sumarle el consumo real de peajes. Sun Pass Pro: tiene un precio cercano a US$15, se fija al vidrio mediante unas solapas, es reutilizable y de uso personal. Está pensado para quienes viajan con cierta frecuencia a Florida y puede utilizarse en distintos vehículos.

Dispositivo Sun Pass Pro

Para utilizar este sistema es necesario crear una cuenta en el sitio oficial, cargar la patente del auto alquilado y definir las fechas de inicio y finalización del alquiler. Una vez concluido el viaje, el transpondedor debe retirarlo del vehículo, sin importar que sea el adhesivo descartable o el otro sistema portátil.

3) Visitor Toll Pass

Como una tercera posibilidad existe una tercera alternativa denominada Visitor Toll Pass. Es un sistema aún más económico, válido únicamente dentro del estado de Florida, y tiene la ventaja de que se retira de forma gratuita en el Aeropuerto Internacional de Orlando (no está disponible en el Aeropuerto Internacional de Miami).

Dispositivo Visitor Toll Pass

Este dispositivo consiste en una especie de tarjeta de cartón que se retira en una máquina automática dentro del aeropuerto y se cuelga del espejo retrovisor del vehículo. Una vez finalizado el viaje, el cartón debe devolverse e introducirse nuevamente en la misma máquina del aeropuerto desde la cual fue retirado para abonar el gasto hecho.