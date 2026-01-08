Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en enero 2026

El Sport Utility Vehicle (SUV) más elegido del mercado durante el año pasado volvió a ser el Toyota Corolla Cross, un modelo que, pese a encuadrar dentro del segmento mediano (C), logró imponerse en el ranking general del rubro y ubicarse por encima de los SUV compactos del segmento B.

Entre enero y diciembre de 2025, el Toyota Corolla Cross registró 18.151 patentamientos, un número que le permitió ubicarse como el octavo vehículo más vendido del mercado argentino en el ranking general, según el último reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En los primeros puestos volvieron a dominar las pickups, con la Toyota Hilux como líder absoluto del año gracias a 30.768 unidades. Detrás de la chata de la marca japonesa se ubicó el Toyota Yaris con 30.150 ventas, mientras que el Fiat Cronos completó el podio anual con 29.905 patentamientos.

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Entonces, para comenzar pisando fuerte este año, para enero de 2026 Toyota incrementó un 2,5% el valor de este SUV:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $50.930.000

$50.930.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $54.879.000

$54.879.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $56.385.000

$56.385.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $60.557.000

$60.557.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $62.607.000

$62.607.000 Toyota Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $62.863.000

Interior del Toyota Corolla Cross

Cómo cerraron las ventas en 2025

En 2025 se comercializaron 612.178 vehículos 0 km en la Argentina, impulsadas por las 23.997 ventas registradas en diciembre, lo que permitió cerrar un año récord con niveles que no se veían desde 2018, según informó Acara. A su vez, el acumulado anual representó un incremento del 47,8% en comparación con las 414.000 unidades 0km comercializadas en 2024.

“Cerramos un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018″, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

Toyota fue la terminal automotriz con más ventas en 2025

“La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones. Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso″, concluyó el titular de Acara.