Verano, ruta y motores al límite: por qué el combustible marca la diferencia

Con la llegada del verano, el auto deja de ser solo un medio de transporte urbano y se convierte en un aliado clave para escapadas, vacaciones y viajes largos. Más kilómetros recorridos, altas temperaturas y jornadas prolongadas al volante elevan la exigencia sobre el motor, tanto en la ciudad como en la ruta. En ese escenario, la calidad del combustible pasa de ser un detalle técnico a un factor decisivo para el rendimiento y la confiabilidad del vehículo.

El tránsito intenso, el uso permanente del aire acondicionado y los arranques frecuentes en entornos urbanos se combinan con aceleraciones sostenidas y velocidades constantes en carretera. Todo esto somete al motor a un estrés mayor, que exige una combustión eficiente y estable para evitar pérdidas de potencia, aumentos en el consumo o desgastes prematuros.

La importancia de un combustible de calidad

En recorridos cortos y arranques en frío, habituales durante el año pero intensificados en verano, es común que se generen depósitos en el sistema de inyección. Estos residuos afectan la respuesta del motor, alteran la combustión y pueden incrementar el consumo. En viajes largos, la demanda es aún mayor: mantener potencia, eficiencia y autonomía resulta clave para una conducción segura y sin sobresaltos.

Por eso, elegir un combustible de calidad no solo impacta en el desempeño inmediato, sino también en el cuidado del motor a largo plazo.

Tecnología aplicada al rendimiento

En ese contexto, INFINIA, el combustible premium de YPF, fue desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento en distintas condiciones de uso. Su fórmula incorpora tecnología TurboClean, diseñada para limpiar y proteger el sistema de inyección, removiendo y previniendo la formación de depósitos que afectan la combustión.

Además, cuenta con aditivos que optimizan el proceso de combustión, reducen la fricción interna y ayudan a mantener la potencia original del motor, incluso bajo condiciones de alta exigencia térmica y mecánica, como las que se dan en los viajes de verano.

Una prueba en condiciones reales

Para poner a prueba su desempeño, YPF realizó el Desafío INFINIA: un recorrido de Mendoza a Buenos Aires en un solo tanque, superando los 1.100 kilómetros durante 18 horas continuas, transmitido en vivo por streaming. La experiencia buscó demostrar, en un entorno real, la autonomía y eficiencia del combustible, dos variables clave para quienes planifican viajes largos por ruta.

El resultado confirmó que un motor limpio y una combustión eficiente no solo contribuyen al cuidado mecánico, sino que también permiten recorrer mayores distancias con un consumo más estable.

Beneficios que se perciben al manejar

Un sistema de inyección limpio mejora la respuesta en aceleraciones, mantiene un consumo más predecible y ayuda a prolongar la vida útil del motor. En definitiva, se traduce en una experiencia de manejo más confiable, tanto en el tránsito diario como en las escapadas de verano.

Cuando el camino se alarga y el calor aprieta, cada detalle cuenta. Y en ese escenario, la diferencia se siente en cada arranque, cada semáforo y cada kilómetro recorrido en la ruta. Elegir un combustible premium como INFINIA puede marcar el punto justo entre llegar y disfrutar del viaje.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.