Una de las pickups más vendidas del país suma una nueva versión

Ford presentó en el centro industrial en Pacheco la Ranger Black 4x2 AT. Se trata de un nuevo agregado a la gama de la pickup mediana, la segunda más vendida de la Argentina.

En los últimos meses ya había sumado las alternativas de cabina simple, en un proceso que apunta a aumentar la oferta en el mercado argentino.

La chata continúa con el conocido motor Panther 2.0 turbodiésel, que otorga unos 170 CV y 405 Nm de torque, anexado a una caja automática de seis velocidades.

Sobre la conocida versión XLS 4X2 manual, la alternativa Black agrega barra deportiva San Antonio en color gris oscuro, barra portaequipajes laterales en caja, estribos color negro y espejos exteriores color gris oscuro.

A su vez, también cuenta con parrilla y manijas de puerta color carrocería y manija de portón color negro, parrilla con barra transversal color gris oscuro, llantas de aleación de 18″ (en la XLS son de 17″) y encendido remoto con posibilidad de hacerlo programado.

Está disponible en los colores Plata Metalizado y Negro Perlado

En el interior también se diferencia por contar con terminaciones interiores en gris oscuro, techo interior negro, volante forrado en cuero y asientos exclusivos con un tapizado que combina cuero ecológico y tela.

Continúa con la pantalla multitáctil de 10″ con SYNC 4 junto al tablero digital de 8″, como también la presencia en seguridad de siete airbags, control de tracción y estabilidad y asistente de arranque en pendientes.

En el interior también se diferencia por contar con terminaciones interiores en gris oscuro y techo interior negro, entre otros

Está disponible en dos colores: Plata Metalizado y Negro Perlado. El precio sugerido al público es de $63.800.000, comenzando su facturación a fines de abril.

Los últimos cambios en la gama de la Ranger

Esta no es el único agregado reciente en la gama, ya que desde abril se comenzó a comercializar la Ranger Cabina Simple y la Ranger Cabina Chasis, junto con la incorporación de una transmisión automática para la versión XL Doble Cabina.

En cuanto a la configuración técnica, todas las unidades de la gama XL incluyen el mismo motor Panther de 170 CV a 3500 rpm y un torque de 405 Nm. Las versiones Cabina Simple, Cabina Chasis y la Doble Cabina base cuentan con caja manual de seis velocidades.

Ford presentó en Expoagro las nuevas versiones cabina simple y chasis de su pickup Ranger

Estos agregados fueron más direccionados hacia el trabajo rural, considerando que la variante Cabina Simple ofrece una caja de carga 48% más larga que la Doble Cabina y un ancho entre pasarruedas de 1238 milímetros.

En materia de capacidad, todos los modelos superan la tonelada: la Cabina Chasis 4x4 alcanza los 1310 kilogramos, mientras que las versiones Cabina Simple 4x4 y 4x2 cargan 1162 y 1139 kilogramos, respectivamente.

Los precios de toda la gama de la Ford Ranger en abril 2026

4X2:

XL Cabina Simple MT: $43.500.000 (nueva)

$43.500.000 XL MT: $50.962.700 (sin cambios)

$50.962.700 (sin cambios) XL AT: $50.962.700 (nueva)

$50.962.700 (nueva) XLS MT: $56.200.000 (–4,8%)

$56.200.000 (–4,8%) Black AT: $63.800.000 (nueva)

$63.800.000 XLT Biturbo AT: $68.727.000 (+1%)

4X4: