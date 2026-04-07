¿Cuál es el precio de transferencia de una moto usada en abril de 2026?

El mercado de las motos atraviesa uno de sus momentos más dinámicos en la Argentina. En marzo se patentaron 79.115 motovehículos, lo que implicó un crecimiento del 11% frente a febrero y un salto del 54% en la comparación interanual.

Se trata, además, del mayor registro mensual de la historia, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con estos números, el acumulado del primer trimestre alcanzó las 218.772 unidades, un 44% más que en el mismo período de 2025. El impulso sigue explicado, en gran medida, por la demanda de modelos de baja cilindrada, utilizados tanto como herramienta de trabajo como medio de transporte cotidiano.

En el acumulado del primer trimestre alcanzó las 218.772 unidades, un 44% más que en el mismo período de 2025 Nestor Rizhniak - Shutterstock

En este contexto de expansión, también se dinamiza la compraventa de motos usadas, lo que vuelve clave conocer cuánto cuesta transferir una unidad. Se trata de un trámite obligatorio para formalizar el cambio de titularidad, cuyo valor no es fijo y depende principalmente del origen del vehículo.

El costo de la transferencia se calcula como un porcentaje del valor de mercado de la moto. Es del 1,5% para las unidades de producción nacional y del 2% para las importadas. Este esquema busca incentivar la industria local, al establecer un costo menor para los modelos fabricados o ensamblados en el país.

El costo es del 1,5% para las unidades de producción nacional y del 2% para las importadas motos.honda.com.ar

Por ejemplo, una moto valuada en $1.000.000 tendrá un costo estimado de transferencia de $15.000 si es nacional, mientras que si es importada ese monto ascenderá a $20.000. A ese valor se le deben sumar otros gastos obligatorios, como el Formulario 08 —necesario para oficializar la operación—, los aranceles registrales, sellos provinciales y la certificación de firmas.

El Formulario 08 puede completarse de manera digital o presencial, y debe presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la compraventa. Para facilitar el cálculo total, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) dispone de un estimador online que permite conocer el costo final del trámite.

Un dato a tener en cuenta es que actualmente el Registro Automotor ya no exige el libre deuda de infracciones para concretar la transferencia. Sin embargo, cualquiera de las partes puede solicitarlo, en cuyo caso su presentación pasa a ser obligatoria.