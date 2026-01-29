Viajar a la Costa: cuánto costarán los peajes en febrero

En plena temporada de verano, muchas familias planifican su descanso en uno de los destinos clásicos para vacacionar, como la Costa Atlántica. Sin embargo, antes de llegar, es clave tener en cuenta el costo del traslado por vía terrestre, que incluye tanto el gasto en combustible como el valor de los peajes.

En este último caso, el monto a pagar puede variar en función de dos factores principales: si el conductor cuenta o no con el dispositivo TelePASE y el horario en el que atraviesa las cabinas, ya que en los momentos de mayor demanda se aplican tarifas más elevadas.

El recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Mar del Plata implica el paso por cuatro cabinas de peaje. Primero, los de Dock Sud y Hudson, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata. Cada uno de estos dos peajes tendrá en febrero de 2026 el siguiente costo para un auto de dos ejes:

Con TelePASE en hora pico: $2476

Con TelePASE en hora no pico: $1980

Sin TelePASE en hora pico: $2500

Sin TelePASE en hora no pico: $2000

Tarifa AUBASA para los peajes de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez

Luego, ya sobre la Ruta 2, se suman los peajes de Samborombón y Maipú, cuyos valores no distinguen entre hora pico y hora no pico, y presentan los siguientes precios:

Con TelePASE: $6498

Sin TelePASE: $6500

Tarifa peajes AUBASA RP2 Samborombón-Maipú

Sin embargo, si al recorrido se le suma el paso previo por las autopistas urbanas de AUSA (Perito Moreno y 25 de Mayo), el costo final se incrementa. Según le comentaron a este medio, los peajes aumentarán en febrero, aunque todavía no están definidos los nuevos valores.

Como referencia, estos son los precios vigentes en enero en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Hora pico: $5133

Hora no pico: $3622

También puede aparecer dentro del camino el peaje de Illia que cuenta con los siguientes valores:

Hora pico: $1509

Hora no pico: $2134