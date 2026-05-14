Así es el “viejo conocido” que volvió al mercado argentino y se destaca por sus prestaciones y estética

El Peugeot 408 es un modelo histórico en la Argentina, tradicionalmente asociado a una silueta sedán. De hecho, este vehículo llegó a fabricarse en suelo argentino y durante años fue uno de los referentes de la marca dentro de ese segmento.

Sin embargo, el nuevo Peugeot 408 que la firma del león lanzó recientemente poco tiene que ver con aquellos antecesores. El modelo actual se enmarca dentro del universo de los crossover fastback, ya que combina características de distintos segmentos: tiene una estética con rasgos de SUV, una caída de techo tipo coupé y proporciones propias de un hatchback elevado.

El baúl tiene apertura eléctrica

Al mercado local, el nuevo Peugeot 408 llegó en una única versión GT con motor a combustión, que evaluamos. En otros mercados se comercializa con configuraciones híbridas, que habrá que ver si llegan en un futuro a la Argentina.

Cómo es el Peugeot 408 GT

Dimensiones, diseño e interior

Para comenzar el análisis, una de las primeras cosas que se destacan son sus dimensiones en donde su fuerte es la distancia entre ejes:

Largo: 4687 mm

4687 mm Ancho: 2194 mm

2194 mm Alto: 1749 mm

1749 mm Distancia entre ejes: 2787 mm

En cuanto al diseño, que es sin lugar a dudas uno de los grandes fuertes de la firma del león, este 408 presenta líneas modernas y futuristas que no pasan desapercibidas. Tiene una impronta muy marcada y llamativa, algo que hace que se lleve numerosas miradas cada vez que rueda por las calles.

El frente es uno de sus puntos más atractivos, con un conjunto de trazos agresivos y bien trabajados. Allí aparecen los ya característicos “colmillos” luminosos de Peugeot, que funcionan como luces DRL LED y acompañan a los faros Matrix LED.

Estos últimos ofrecen un gran poder de iluminación, algo que se percibe especialmente al viajar de noche por autopistas o rutas. A su vez, el nuevo logotipo de la marca aparece replicado en distintos sectores del vehículo y le aporta una identidad más moderna.

Delante aparecen los colmillos de Peugeot

De perfil, las líneas son dinámicas y ayudan a reforzar el buen trabajo aerodinámico del modelo. La caída del techo comienza poco antes del último pilar y es justamente uno de los rasgos que le da ese estilo fastback tan característico.

La parte trasera termina de completar un conjunto estético muy logrado, con ópticas de diseño propio y una firma lumínica bien reconocible. Además, el baúl cuenta con apertura y cierre eléctricos y ofrece una capacidad de 536 litros (o de 1611 con las plazas traseras rebatidas).

Otro aspecto que aporta al diseño son los cuatro colores disponibles, de los cuales solo uno se sale de lo tradicional: el Azul Obsession. Luego aparecen el Negro Perla, el Gris Selenium y el Blanco Okenite, tono correspondiente a esta unidad probada.

En la parte trasera cuenta con un conjunto de luces de diseño futurista

Para ingresar al vehículo, el mismo se destraba por proximidad y, al desplegarse los espejos de manera eléctrica, reflejan sobre el suelo el logotipo de la marca; uno de los “chiches” con los que cuenta este modelo.

Al abrirlo, proyecta el logotipo de la automotriz

Una vez dentro, el vehículo cuenta con botón de encendido y se podría decir que dispone “casi de tres pantallas” (sistema I-Cockpit). Por un lado, aparece el tablero instrumental digital 3D de 10 pulgadas, que le aporta un toque tecnológico e interesante al mostrar elementos como la aguja de velocidad o las revoluciones con efecto tridimensional.

Interior del Peugeot 408

El tablero instrumental es tridimensional

Luego se encuentra la pantalla central multimedia, ubicada en posición horizontal, también de 10 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Debajo aparecen diversos comandos digitales configurables (una superficie táctil con accesos rápidos de la central multimedia), además de algunos botones físicos con formato de “piano”. Y más atrás aún aparece un cargador por inducción para los celulares.

A eso se suma una perilla circular para controlar el volumen de la central multimedia, función que también puede operarse desde los comandos ubicados en el volante.

Debajo de la central multimedia hay un panel con botones digitales configurables

Si se analiza el volante, en el centro aparece el logotipo de la marca e incorpora diversos comandos para configurar, por ejemplo, el control de crucero, además de funciones para cambiar de emisora de radio o música y atender llamadas. Una particularidad, que comparte con otros modelos de la firma, es que el volante debe acomodarse por debajo del panel de instrumentos para poder visualizarlo correctamente, aunque esto no afecta la postura de manejo.

La calidad de los materiales se percibe desde el primer momento, especialmente en los asientos. El del conductor, por ejemplo, además de contar con regulación eléctrica, incorpora memorias de posición.

El interior cuenta con un techo con apertura eléctrica

Todos están revestidos en una combinación de cuero, alcántara y tela en su parte central, y ofrecen proporciones generosas que permiten realizar viajes largos con un buen nivel de confort y sin molestias (incluso tiene masajes para las plazas delanteras). En lo que refiere a la posición de manejo, la postura no es elevada.

Las plazas traseras, por su parte, gracias a la distancia entre ejes de 2787 mm, permiten que viajen dos adultos con mucha comodidad, mientras que el techo solar con apertura eléctrica aporta una mayor sensación de amplitud en el habitáculo.

Motorización, seguridad y precio

Debajo del capot equipa un motor naftero 1.6 L que entrega 215 CV a 5500 rpm y 300 Nm de torque a 2000 rpm. Todo esto está asociado a una caja automática de ocho marchas, que también puede controlarse mediante las levas al volante que incorpora este modelo.

En cuanto a consumos, en ciudad registra un promedio de 9 km/l, mientras que en ruta, a 120 km/h, arroja una cifra cercana a los 15,8 km/l.

El modelo cuenta con tres modos de manejo

A su vez, cuenta con tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport. En este último cambia, por ejemplo, la configuración de la iluminación interior, que pasa a tonos rojos). El modelo se desempeña muy bien a altas velocidades; de hecho, transmite una gran sensación de aislamiento y en cuanto a su aerodinámica, al punto de que prácticamente no se percibe la velocidad al circular, por ejemplo, a los 130 km/h permitidos en algunas autopistas.

En materia de seguridad y asistencias a la conducción, el Peugeot 408 incorpora seis airbags y diversas ayudas a la conducción: asistencia para el posicionamiento dentro del carril, alerta por cambio de carril, freno de seguridad post colisión, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, detección de punto ciego de largo alcance, indicador de límite de velocidad mediante lectura de señales de tránsito, alerta de tráfico cruzado trasero al circular en reversa, cámara de visión 360° con cuatro cámaras, indicador de descanso recomendado y control de crucero adaptativo.

Las llantas son de 20 pulgadas y diamantadas

La garantía es de tres años o de 100.000 kilómetros y cuenta con un precio de venta directa en mayo de 2026 de $64.950.000, aunque su precio de lista es de $74.650.000.