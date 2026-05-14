Los precios de los autos chinos en la Argentina en mayo 2026

La participación de las marcas de ese origen sigue creciendo en el país y ya representan uno de cada diez patentamientos; BYD lideró entre las asiáticas y se sumaron nuevas automotrices
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Los autos chinos dejaron de ser un fenómeno emergente para convertirse en uno de los actores de mayor crecimiento dentro del mercado automotor argentino. En abril, las marcas de ese origen alcanzaron una participación del 10,2% sobre el total de patentamientos registrados en el país, consolidando una tendencia que se aceleró con la apertura importadora, el ingreso de nuevas compañías y el avance de los vehículos electrificados.
Según los datos del sector, durante abril se patentaron 47.564 vehículos en la Argentina. De ese total, más de 4800 unidades correspondieron a marcas chinas, un volumen que hasta hace poco parecía lejano para fabricantes que apenas tenían presencia comercial local.
La gran protagonista del mes volvió a ser BYD, que patentó 1701 unidades y se consolidó como la automotriz china más vendida del país. Detrás quedaron BAIC, con 933 unidades; Chery, con 586; Haval, con 458; y MG, con 345 patentamientos.
El fenómeno ya no se explica únicamente por el precio. En muchos casos, estas compañías comenzaron a competir también por tecnología, equipamiento y electrificación, segmentos donde varias terminales tradicionales todavía tienen una oferta limitada en la región.
A eso se suma el régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan determinados requisitos técnicos y un valor FOB máximo de US$16.000 establecido por el Gobierno. Este esquema mejoró la competitividad de híbridos y eléctricos provenientes principalmente de China.
En paralelo, el mercado continúa sumando jugadores. Durante las últimas semanas se oficializaron los desembarcos de Dongfeng y Lynk & Co, dos nuevas marcas chinas que ya definieron modelos y precios para la Argentina. La primera comenzará con los Box, Mage y Huge, mientras que la segunda apostará por los SUV 01, 06 y 08. También llegó al país Rely, una firma especializada en pickups.
Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990
- H6 2WD: US$36.500
- H6 4WD: US$39.900
- H6 GT 4WD: US$44.400
- H6 HEV Deluxe: US$33.500
- H6 HEV Supreme: US$35.500
Ora:
- Ora 03 Deluxe: US$31.000
Poer:
- Poer Elite 2WD: US$28.730
- Poer Elite 4WD: US$32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Tank:
- Tank 300: US$51.900
Jetour:
- X50: US$26.600
- T2: US$54.900
- T1: US$51.900
- Dashing: US$38.500
- X70 Plus: US$40.500
- X70 1.5T AT: US$31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: US$22.990
- Dolphin Mini GS: US$23.990
- Yuan Pro GL: US$29.990
- Yuan Pro GS: US$30.990
- Song Pro GL: US$34.990
- Song Pro GS: US$36.990
- Atto 2 DM-i: US$31.990
- Shark DMO: US$59.990
Maxus:
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- T90: US$43.000
- T90 EV: US$72.000
- D90: US$66.000
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Chery:
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500
- Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900
- Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600
BAIC:
- X35 Fashion: US$25.500
- X35 Fashion Plus: US$27.200
- X35 Luxury: US$28.200
- X55 II Luxury: US$39.700
- X55 II Plus: US$45.700
- BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
- BJ40 3 Puertas: US$61.300
- BJ40 Plus: US$63.900
- BJ60 Mild Hybird: US$78.600
- U5 Plus: US$25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
- EU5 Plus: US$48.700
ARCFOX:
- T1: US$29.500
- KAOLA S: US$27.200
- T5: US$39.600
- S5: US$39.800
MG:
- MG3 HEV Confort: US$23.500
- MG3 HEV Luxury: US$25.900
- MG ZS HEV Confort: US$27.500
- MG ZS HEV Luxury: US$29.900
- MG Cyberster: US$130.000
Skywell:
- ET5: US$48.000
- BE11: US$58.000
DFSK:
- E5 PHEV: US$34.500
- Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
- Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
Foton:
- Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V7 MHEV 4x4 AT: US$54.500 (preventa)
- Tunland V9 Pro Sport 4X4 AT: US$57.000 (preventa)
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: US$20.900
- JS2 Luxury LV: US$22.900
- JS4 LV: US$27.500
- JS4 Flagship: US$29.500
- JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
- JS8 Pro: US$36.900
- E30X Luxury: US$30.500
- T8 4X4 MT: US$34.900
- T9 Luxury: US$38.500
Kaiyi:
- X3 1.5 Luxury: US$22.000
- X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000
- X7 1.5 Hibrid: US$35.000
- X7 2.0T Luxury: US$38.000
GEELY:
- EX5: US$34.800
CHANGAN:
- CS55 Plus PHEV: US$32.000
GAC:
- GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
- GS4 Emkoo HEV: US$33.800
- Aion ES: US$33.800
- GS8: US$60.000
Forthing:
- T5 MT: US$21.950
- T5 HEV: US$36.190
- T5 EVO: US$36.840
- U-Tour: US$40.221
- Friday EREV Luxury: US$37.855 (nuevo)
Dongfeng:
- Box: US$29.700
- Mage: US$34.400
- Huge: US$36.700
Lynk & Co:
- Lynk&Co 01: US$37.900
- Lynk&Co 06: US$32.800
- Lynk&Co 08: US$63.200
Rely:
- R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000
- R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000
- R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500
- R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500
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