Los precios de los autos chinos en la Argentina en mayo 2026

Los autos chinos dejaron de ser un fenómeno emergente para convertirse en uno de los actores de mayor crecimiento dentro del mercado automotor argentino. En abril, las marcas de ese origen alcanzaron una participación del 10,2% sobre el total de patentamientos registrados en el país, consolidando una tendencia que se aceleró con la apertura importadora, el ingreso de nuevas compañías y el avance de los vehículos electrificados.

Según los datos del sector, durante abril se patentaron 47.564 vehículos en la Argentina. De ese total, más de 4800 unidades correspondieron a marcas chinas, un volumen que hasta hace poco parecía lejano para fabricantes que apenas tenían presencia comercial local.

La gran protagonista del mes volvió a ser BYD, que patentó 1701 unidades y se consolidó como la automotriz china más vendida del país. Detrás quedaron BAIC, con 933 unidades; Chery, con 586; Haval, con 458; y MG, con 345 patentamientos.

BYD, la marca china más vendida, presentó su pickup Shark en el país

El fenómeno ya no se explica únicamente por el precio. En muchos casos, estas compañías comenzaron a competir también por tecnología, equipamiento y electrificación, segmentos donde varias terminales tradicionales todavía tienen una oferta limitada en la región.

A eso se suma el régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan determinados requisitos técnicos y un valor FOB máximo de US$16.000 establecido por el Gobierno. Este esquema mejoró la competitividad de híbridos y eléctricos provenientes principalmente de China.

En paralelo, el mercado continúa sumando jugadores. Durante las últimas semanas se oficializaron los desembarcos de Dongfeng y Lynk & Co, dos nuevas marcas chinas que ya definieron modelos y precios para la Argentina. La primera comenzará con los Box, Mage y Huge, mientras que la segunda apostará por los SUV 01, 06 y 08. También llegó al país Rely, una firma especializada en pickups.

Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país

Haval:

Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000

US$30.000 Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000

US$33.000 Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990

US$28.990 Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990

US$30.990 H6 2WD: US$36.500

US$36.500 H6 4WD: US$39.900

US$39.900 H6 GT 4WD: US$44.400

US$44.400 H6 HEV Deluxe: US$33.500

US$33.500 H6 HEV Supreme: US$35.500

El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500

Ora:

Ora 03 Deluxe: US$31.000

El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina

Poer:

Poer Elite 2WD: US$28.730

US$28.730 Poer Elite 4WD: US$32.697

US$32.697 Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990

Poer Elite 4WD

Tank:

Tank 300: US$51.900

Tank 300 jess

Jetour:

X50: US$26.600

US$26.600 T2: US$54.900

US$54.900 T1: US$51.900

US$51.900 Dashing: US$38.500

US$38.500 X70 Plus: US$40.500

US$40.500 X70 1.5T AT: US$31.500

Nuevo Jetour T2

BYD:

Dolphin Mini GL: US$22.990

US$22.990 Dolphin Mini GS: US$23.990

US$23.990 Yuan Pro GL: US$29.990

US$29.990 Yuan Pro GS: US$30.990

US$30.990 Song Pro GL: US$34.990

US$34.990 Song Pro GS: US$36.990

US$36.990 Atto 2 DM-i: US$31.990

US$31.990 Shark DMO: US$59.990

BYD Dolphin Mini

Maxus:

T60 CS 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x2 6MT: US$28.900

US$28.900 T60 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x4 6MT Minera: US$35.000

US$35.000 T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000

US$38.000 T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500

US$41.500 T90: US$43.000

US$43.000 T90 EV: US$72.000

US$72.000 D90: US$66.000

US$66.000 eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)

Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000

US$23.000 Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500

US$25.500 Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500

US$33.500 Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900

US$32.900 Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600

Chery Tiggo 8 Pro

BAIC:

X35 Fashion: US$25.500

US$25.500 X35 Fashion Plus: US$27.200

US$27.200 X35 Luxury: US$28.200

US$28.200 X55 II Luxury: US$39.700

US$39.700 X55 II Plus: US$45.700

US$45.700 BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800

US$35.800 BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700

US$45.700 BJ40 3 Puertas: US$61.300

US$61.300 BJ40 Plus: US$63.900

US$63.900 BJ60 Mild Hybird: US$78.600

US$78.600 U5 Plus: US$25.600

US$25.600 EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900

US$28.900 EU5 Plus: US$48.700

BAIC BJ30

ARCFOX:

T1: US$29.500

US$29.500 KAOLA S: US$27.200

US$27.200 T5: US$39.600

US$39.600 S5: US$39.800

El Arcfox S5 cotiza a US$39.800

MG:

MG3 HEV Confort: US$23.500

US$23.500 MG3 HEV Luxury: US$25.900

US$25.900 MG ZS HEV Confort: US$27.500

US$27.500 MG ZS HEV Luxury: US$29.900

US$29.900 MG Cyberster: US$130.000

El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

ET5: US$48.000

US$48.000 BE11: US$58.000

Skywell ET5 Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

E5 PHEV: US$34.500

US$34.500 Glory 500 Confort CVT: $34.500.000

$34.500.000 Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00

DFSK Glory 580

Foton:

Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500

$43.137.500 Tunland G7 4x4 MT: $46.182.500

$46.182.500 Tunland G7 4x2 AT: $48.212.500

$48.212.500 Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250

$52.932.250 Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750

$73.739.750 Tunland V7 MHEV 4x4 AT: US$54.500 (preventa)

US$54.500 (preventa) Tunland V9 Pro Sport 4X4 AT: US$57.000 (preventa)

Foton Tunlad V9

JAC:

S2 MT Intelligent FL: US$20.900

US$20.900 JS2 Luxury LV: US$22.900

US$22.900 JS4 LV: US$27.500

US$27.500 JS4 Flagship: US$29.500

US$29.500 JS6 PHEV Euro VI: US$33.900

US$33.900 JS8 Pro: US$36.900

US$36.900 E30X Luxury: US$30.500

US$30.500 T8 4X4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury: US$38.500

El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

X3 1.5 Luxury: US$22.000

US$22.000 X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000

US$26.000 X7 1.5 Hibrid: US$35.000

US$35.000 X7 2.0T Luxury: US$38.000

Kaiyi X3

GEELY:

EX5: US$34.800

Geely EX5

CHANGAN:

CS55 Plus PHEV: US$32.000

Changan CS55 Plus PHEV

GAC:

GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión

entre US$31.900 y US$36.500 según la versión GS4 Emkoo HEV: US$33.800

US$33.800 Aion ES: US$33.800

US$33.800 GS8: US$60.000

El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV

Forthing:

T5 MT: US$21.950

US$21.950 T5 HEV: US$36.190

US$36.190 T5 EVO: US$36.840

US$36.840 U-Tour: US$40.221

US$40.221 Friday EREV Luxury: US$37.855 (nuevo)

El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840

Dongfeng:

Box: US$29.700

US$29.700 Mage: US$34.400

US$34.400 Huge: US$36.700

Dongfeng Mage HEV

Lynk & Co:

Lynk&Co 01: US$37.900

US$37.900 Lynk&Co 06: US$32.800

US$32.800 Lynk&Co 08: US$63.200

Lynk & Co 01

Rely:

R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000

US$32.000 R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000

US$34.000 R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500

US$36.500 R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500