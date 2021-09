Volkswagen anunció que importará dos autos eléctricos a la Argentina: cuáles son los modelos

A tono con la tendencia del mercado automovilístico hacia las energías renovables, la automotriz alemana Volkswagen anunció que dos modelos de auto eléctricos llegarán a la Argentina: se trata del ID.3, un auto para pasajeros, y el ID.4, un modelo de SUV.

Así lo confirmo Pablo di Si, presidente y CEO de Volkswagen regional, en un evento desde la fábrica de la compañía en São Bernardo do Campo, en el estado brasilero de São Paulo: “Los clientes de nuestra región ahora pueden experimentar lo último en electrificación de la marca en el mundo. Tendremos muchas novedades para nuestra región en materia de electrificación hacia una movilidad sustentable”, sostuvo el directivo.

Se trata de dos modelos que ya usan los clientes de Volkswagen en Europa, China y los Estados Unidos. Según los datos de la compañía, el ID.3 vendió 56.000 de los 212.000 vehículos eléctricos que la automotriz vendió en todo el mundo en 2020. El ID.4, ganador del premio World Car of the Year 2021 tras ser votado por 90 periodistas especializados de 24 países, sumó 37.300 ventas a Volkswagen en el primer semestre del 2021, año de su lanzamiento.

El ID.3 ya se comercializa en Europa, Estados Unidos y China. Fuente: Volkswagen.

Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento definida, el presidente y CEO de Volkswagen de Argentina y Vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen para América del Sur, Thomas Owsianski, aseguró: “Las primeras unidades ID.3 e ID.4 aterrizaron inicialmente en Brasil y Argentina, y también se presentarán en los principales mercados de la región en eventos, clínicas para clientes y pruebas de manejo”.

El lanzamiento de los autos eléctricos en Argentina y Latinoamérica en general obedece a la estrategia global de Volkswagen, que busca neutralizar sus emisiones de Co2 en 2050, cómo recordó Di Si en el lanzamiento del ID.3 y el ID.4: “Los autos eléctricos serán muy importantes para la ejecución de nuestra estrategia global Way to Zero en América Latina”. “La estrategia de Volkswagen en América Latina tiene tres pilares. El primero son los carros eléctricos. El segundo, los híbridos. Y el tercero, los ‘flex’”, sintetizó Di Si.

Este plan, parte de la iniciativa New Auto de Volkswagen que apunta a vender solo autos “verdes” hacia 2040, todavía está en una fase iniciática en América Latina, como recordó Di Si: “No es momento de hablar de fechas ni de modelos. Pero habrá novedades interesantes. Están siendo presentados por primera vez en la región para que el público pueda conocer nuestros productos 100% eléctricos”, recordó el ejecutivo.

Entre las novedades a conocerse estarán las gamas de estas series que llegarán a nuestro territorio, ya que el ID.3 tiene tres variantes: Pure, Range, y Range S. La primera de estas versiones tiene una autonomía de 330 kilómetros según el ciclo WLTP, mientras que la Range alcanza los 420 kilómetros y la tope de gama puede llegar a 550 kilómetros con una sola carga.

El ID.4, en cambio, tiene dos capacidades de batería en oferta: el ID.4 Pure, con una capacidad neta de carga de 52 kWh, que permite un alcance de hasta 348 kilómetros según el ciclo WLTP; o el ID.4 Pro, con baterías de 77 kWh que logra una autonomía de hasta 522 kilómetros, también según el ciclo WLTP.