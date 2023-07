Volkswagen invertirá 1000 millones de euros en Brasil y traerá la combi eléctrica a la región

escuchar

San Pablo (Enviado especial). – Volkswagen cumplió 70 años en Brasil y en el marco de una celebración multitudinaria que incluyó festejos durante dos días anunció que invertirá 1000 millones de euros hasta 2026 en la región –con foco en el socio mayor del Mercosur- para acelerar su crecimiento y lanzar nuevos modelos. La estrategia contemplará la llegada de dos vehículos 100% eléctricos, el SUV ID.4 y el ID.Buzz, sucesor eléctrico de la mítica combi, que serán los primeros de la marca en arribar al país este año.

Hasta 2025, la automotriz alemana presentará 15 nuevos modelos entre eléctricos, híbridos y flex fuel, con nuevos motores a combustión que emplean etanol, señalaron durante una rueda de prensa las máximas autoridades de la marca, encabezadas por Thomas Schäfer, su CEO global.

Volkswagen ID.4, el SUV que empezará a vender en Brasil este año JOSE LUIS BARROS

Schäfer llegó de Alemania para participar de los festejos por los 70 años de Volkswagen en Brasil. La fábrica de San Pablo, donde la marca comenzó produciendo la combi en la década del 50 y luego sumó el mítico Escarabajo (Fusca, para los brasileños), fue la primera que abrió la automotriz fuera de Alemania. Desde aquel momento a hoy, Volkswagen lleva producidos 23 millones de autos en Brasil. Vestido con traje azul sin corbata y zapatillas claras, fiel al estilo que ya exhibió desde que asumió como número uno, Schäfer dijo ante periodistas brasileños, europeos y argentinos que Volkswagen no dejará de invertir en la región y agregó que la marca buscará aumentar el uso de los vehículos impulsados a etanol en Brasil, uno de los objetivos a los que destinará su inversión.

La presentación del ID.Buzz en Brasil

“El futuro es eléctrico, no hay vuelta atrás. Pero tenemos estrategias regionales diferentes”, señaló el ejecutivo ante las consultas de cómo veía el proceso de electrificación en América del Sur, que corre a un ritmo mucho más lento de lo que está sucediendo en Europa, China y Estados Unidos, por diferencias en materia de geografía e infraestructura.

“Vamos a buscar lo que demanda el mercado. No vamos a mirar el pasado, vamos a mirar el futuro”, agregó Schäfer en relación a las posibilidades que ofrece el etanol como combustible alternativo en Brasil, aunque aclaró que es un desarrollo limitado solo a la región. Si bien es una ventaja para aprovechar, reconoció, no puede ser considerado una opción para el resto del mundo. “Los biocombustibles no son viables en otro lado. [Los commodities] son necesarios para producir alimentos”, afirmó.

Entre los 15 modelos que presentará Volkswagen en Brasil hasta 2025, habrá híbridos que podrán emplear etanol, según dieron a entender los responsables de la marca, Alexander Seitz, presidente de la automotriz para Sudamérica, y Ciro Possobom, presidente de Volkswagen Brasil. También participó de la conferencia el presidente y CEO de Volkswagen Argentina, Marcellus Puig.

Pero los anuncios concretos para el mercado brasileño fueron la llegada de los dos primeros eléctricos, el ID.4 y el ID.Buzz. El ID.4 es el SUV del segmento C (mediano) que la marca presentó en 2020 en Europa y devenido en una pieza clave de su estrategia de electrificación. No se reveló el precio al que se venderá en Brasil. En el viejo continente, cuesta 40.300 euros.

La segunda novedad, el ID.Buzz, ocupó un lugar protagónico durante el evento para más de 5000 personas –entre empleados, proveedores y concesionarios- que la automotriz realizó en un estadio cerrado en el Parque Ibirapuera, en San Pablo. La combi 100% eléctrica, sucesora del mítico modelo de los años 60 que en Brasil se produjo hasta 2014, fue lanzada con gran repercusión en 2022 en Europa. En la Argentina fue exhibida en Cariló este verano. Ahora, buscará prolongar en la región la curiosidad nostálgica que viene despertando, aunque también queda por definirse el precio al que llegará a Brasil (cuesta US$62.000 euros).

El nuevo ID.Buzz le sirvió a Volkswagen para construir su campaña publicitaria por los 70 años. El aviso difundido en la noche del lunes durante el evento, y que hoy martes era comentado en los canales de la televisión brasileña, muestra en un camino a la cantante María Rita Regina al volante del eléctrico y a su madre, Elis Regina, fallecida hace 40 años, manejando una vieja combi a su lado. La tecnología permitió recrear la imagen de Elis Regina (una de las voces más destacadas de la música brasileña) y ofrecer el mensaje de la unión de dos generaciones a través de una canción, como las de ambas combis. Cuando su madre falleció, María Rita era una niña. La cantante cerró con emoción el festejo de los 70 años de la marca al interpretar el tema que protagoniza el comercial y fue abrazada en el escenario por el presidente de Volkswagen Brasil.