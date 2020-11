¿Buenos Aires opulenta? Las obras que se descartaron en la Ciudad por el ajuste

Al menos 20 obras en la red de subte quedarán postergadas por el ajuste en el presupuesto del año próximo Fuente: Archivo

Los legisladores porteños ya tienen en sus manos el proyecto del presupuesto 2021 para la ciudad de Buenos Aires, que confirmó un secreto a voces: el próximo año no habrá obra pública nueva debido a la disminución de los recursos disponibles para afrontarlas. Con la pandemia de Covid-19 aún por delante y las prioridades en áreas sociales que mantienen un porcentaje elevado de la próxima partida, se esperan meses de austeridad en cuanto a infraestructura, con proyectos que serán postergados, suspendidos o relegados en el orden de prioridades.

La Ciudad dejó de percibir, desde el 10 de diciembre y hasta hoy, $8400 millones, a un ritmo diario de $150 millones, con lo que terminará el año con una merma de $13.000 millones. El drenaje de fondos no se detendrá allí porque para el próximo año se espera una quita de $52.000 millones producto de la reducción del 1,18% de la coparticipación federal, que podrían alcanzar los $65.000 millones si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto que ya tiene media sanción del Senado. En este contexto la Ciudad propone un presupuesto de $612.643,5 millones que tendrá mayor participación en las áreas sociales, con el 67,4% del total.

La compra de 731 patrulleros y 200 motos para la renovación de la flota de la Policía de la Ciudad no será tenida en cuenta el año próximo

Entre las obras de infraestructura y proyectos que no podrán llevarse a cabo durante el próximo año se encuentra la adquisición de equipamiento policial que incluye 731 patrulleros, 200 motos y 8.388 cámaras. Pese a esto, el gobierno porteño entiende que los estándares de seguridad logrados en la ciudad no se pueden bajar y que los recortes deben apuntar a otras áreas. "La suspensión de estas compras significa que se posterga la renovación, que el recambio se estira para 2022. El servicio no se resiente, aunque tampoco mejora", analizó el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura.

En cuanto al transporte, habrá al menos 20 obras en la red de subte que quedarán en suspenso. En ejercicios anteriores la Ciudad solía tomar deuda para adquirir material rodante o mejorar la infraestructura bajo tierra, pero para el año próximo la única solicitud a la Legislatura fue la emisión de un nuevo bono para proveedores por $15.000 millones. Entonces, se postergará la compra de material rodante para la línea A y D, las pruebas de potencia en la línea B y C, las obras en las vías de la línea C y E, entre otros trabajos en los túneles e instalaciones de la red.

El traslado de la cárcel de Devoto a un complejo penitenciario que se está construyendo en Marcos Paz, también será pospuesto

De acuerdo a la información oficial, se suspenderá la construcción de 95 kilómetros de ciclovías, una medida que contradice el proyecto que se aprobó ayer que contempla el crecimiento de la oferta en dos ruedas y fortalece la estructura con instalación de estacionamientos para los rodados e incentivos bancarios para la compra de las unidades. El uso de la bicicleta fue en ascenso desde que se lanzó, en 2010, el sistema Ecobici. En ese momento, los viajes diarios en bicicleta representaban el 0,4% del total y en la actualidad llegan al 4%. Las bicisendas en la ciudad alcanzan los 250 kilómetros a los que se sumaron otros 17 con la incorporación de avenidas como Corrientes y Córdoba.

El traslado de la cárcel de Devoto, una cuenta pendiente desde hace años, a un complejo penitenciario que se construye en Marcos Paz, para generar un proyecto inmobiliario de 48.000 metros cuadrados, tendrá que esperar, al igual que el parque temático y espacio público que se proyecta construir en el Mercado de Hacienda de Liniers si durante 2021 termina de concretarse la mudanza de la actividad al Mercado Agroganadero, un predio ubicado sobra la ruta 6 en Cañuelas.

El Mercado de Hacienda de Liniers será trasladado a un predio en Cañuelas, pero las obras del parque temático previsto en el lugar que quedará libre no podrán iniciarse el año próximo

El desarrollo del Distrito Joven en la Costanera Norte, con la inclusión de la superficie que hoy ocupa el predio de Costa Salguero donde se proyecta un espacio público y privado de viviendas y espacio público, además del inicio de las obras del Parque de la Innovación en las viejas tierras del Tiro Federal, serán otras obras de baja prioridad para 2021. El mismo destino tendrán la puesta en valor del teatro Alvear, los 52 kilómetros de túnel proyectados como parte del plan hidráulico y la finalización de las estaciones Villa Crespo-Chacarita y La Paternal del viaducto del tren San Martín.

