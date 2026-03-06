Llegan las lluvias: alerta amarilla por tormentas en el AMBA por tormentas hoy, viernes 6 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este viernes se presentará con inestabilidad durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad. En ese sentido, emitió una alerta amarilla por intensas lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo al último informe del organismo, el último día de la semana se prevé un día caluroso, con mínima de 21°C y máxima de 25°C. El cielo estará cubierto de nubes durante todo el día. Además, anunció ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El pronostico del tiempo en la Ciudad

Cómo continuará el clima durante el fin de semana

El sábado se esperan las lluvias durante la mañana, nubes y algo de sol hacia la tarde. El domingo, en tanto, se estima una mínima de 19°C y una máxima de 25°C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Sábado 7 Mín. 20°C - Máx. 25°C 10 - 40 % 23 - 31 km/h Domingo 8 Mín. 19°C - Máx. 25°C 0 % 23 - 31 km/h

Advertencias del SMN ante las tormentas