Llegan las lluvias: alerta amarilla por tormentas en el AMBA por tormentas hoy, viernes 6 de marzo

El organismo meteorológico anticipó nubosidad variable e inestabilidad en el último día de la semana; cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias y tormentas durante toda la jornada
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este viernes se presentará con inestabilidad durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad. En ese sentido, emitió una alerta amarilla por intensas lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo al último informe del organismo, el último día de la semana se prevé un día caluroso, con mínima de 21°C y máxima de 25°C. El cielo estará cubierto de nubes durante todo el día. Además, anunció ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El pronostico del tiempo en la Ciudad
Cómo continuará el clima durante el fin de semana

El sábado se esperan las lluvias durante la mañana, nubes y algo de sol hacia la tarde. El domingo, en tanto, se estima una mínima de 19°C y una máxima de 25°C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

DíaTemperaturaProbabilidad de precipitaciónViento
Sábado 7
Mín. 20°C - Máx. 25°C
10 - 40 %
23 - 31 km/h
Domingo 8
Mín. 19°C - Máx. 25°C
0 %
23 - 31 km/h

Advertencias del SMN ante las tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
