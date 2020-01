Cerró el ex Buenos Aires Design, pero los bares permanecen abiertos

Los bares seguirán abiertos Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Ya no se venden más muebles ni objetos de decoración en el corazón de Recoleta. Es que el histórico ex Buenos Aires Design, que por estos meses había sido rebautizado como Mall de Diseño & Decoración, cerró sus puertas tal como estaba previsto y a la espera del próximo concesionario. Sin embargo, persiste la actividad gastronómica en el piso superior que mantiene con vida al centro comercial.

Durante los últimos 12 meses, el tradicional shopping fue administrado por un ente conformado especialmente para mantenerlo en pie, mediante el permiso de uso precario, en tanto avanzaba la licitación para definir a la compañía privada que se hará cargo de su administración por los próximos 15 años. El proceso adjudicatario, por el que compiten cuatro empresas con sus respectivos proyectos, aún no está definido. Antes de que cerrara 2019 todavía no se habían abierto los segundos sobres con las propuestas económicas.

El domingo 22 de diciembre, el Mall de Diseño & Decoración bajó las persianas. Tal como se había acordado en un convenio firmado entre la Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc) a fines de 2018, el predio ubicado en el barrio de Recoleta debía ser entregado a la ciudad sin locales ocupados. Los tiempos se fueron aplazando pero, finalmente, se concretó un par de días antes de Navidad. "Fue muy triste", reconoció una mujer que solía trabajar en un local de decoración en la planta baja del ex Design y que fue reubicada en otro sucursal de la empresa. Como ella, muchas de las personas que atendían en locales del shopping lograron ser trasladadas por sus empleadores a otros espacios.

Uno de los objetivos de esta última administración provisoria era, justamente, evitar despidos y darle tiempo a las empresas para que "se acomodaran" y buscaran alguna solución para los trabajadores. Desde el CEMA dijeron, a través de un comunicado, "todas las partes involucradas hemos podido transitar una novedosa y gran experiencia que podrá ser replicada, luego de este caso testigo, con otras situaciones parecidas".

Las terrazas del Design son muy frecuentadas por los jóvenes Fuente: LA NACION

Los bares siguen

Pero el centro comercial no está del todo cerrado. Una decena de restaurantes y bares que funcionan en el primer piso, en el espacio conocido como Terrazas de Recoleta, siguen en pie, abiertos al público. La música acompaña la jornada al aire libre para que sigan disfrutando los visitantes mientras toman una cerveza o comen alguna picada.

El vecino Carlos Pace sabía que el ex Buenos Aires Design cerraría en algún momento. "Ya se había anunciado que habría un parate por un tiempo. Igual, creo que está bien que queden abiertos los bares para evitar que alguien ocupe el lugar de manera indebida", dice el hombre, mientras camina por plaza Francia. No es la única persona que alerta por el futuro del inmueble. Una mujer, que prefiere no identificarse, señala: "Hay un colchón tirado afuera de una de las entradas al mall. Espero que nadie intruse el shopping".

Los accesos a la planta baja del centro comercial están cerrados, con rejas y tapiados. Todavía hay quienes acercan sus rostros a las ventanas asombrados porque la entrada al Mall de Diseño y Decoración está vedada. En algunas vidrieras vacías, quedan los vestigios de los últimos rastros de movimiento en los locales. "Liquidación por cierre definitivo" se puede leer.

En verano los bares se llenan Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Un poco de historia

Hace poco más de un año, la compañía Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), que tenía a cargo la concesión del histórico Buenos Aires Design, finalizó su contrato. Durante algunos días, la incertidumbre sobre el futuro del centro comercial, reconocido por su oferta de muebles y objetos de decoración, generó algunas manifestaciones de los trabajadores preocupados por resguardar su fuente laboral. Fue entonces que se avanzó con el proyecto de una administración provisoria que se haría cargo de los gastos de mantenimiento del mall, sin abonar alquiler, durante 2019.

Al mismo tiempo, se avanzó con un llamado a licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión de uso y explotación del ex Buenos Aires Design a un privado. Quien resulte ganador gestionará el predio por el término de 15 años, prorrogable por única vez por otros cinco años. Cuatro sociedades presentaron distintos proyectos, pero la definición del adjudicatario, que desde la Ciudad habían previsto se conocería antes de que finalizara 2019, se encuentra demorada.