Un abogado recuperó su camioneta de un playón de infractores sin pagar el acarreo y la multa: ahora está por ir a juicio

Cuando fue levantada por la grúa, la camioneta Ford Ecosport estaba mal estacionada, ocupaba un espacio reservado para personas con discapacidad sobre la calle Libertad, en el barrio de Recoleta. Fue trasladada a la playa para infractores situada detrás de la Faculta de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su dueño, un abogado de 48 años, la recuperó sin pagar la multa y tampoco el acarreo: ahora está cerca de ir a juicio por “defraudación por sustracción”, delito que es considerado un tipo de “hurto impropio”.

Asi lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por el fiscal nacional en lo criminal y correccional Leonel Gómez Barbella ante al jueza Vanesa Peluffo.

Piden juicio oral para un abogado que recuperó su vehículo de un playón de infractores del GCBA sin pagar el acarreo

Todo comenzó la mañana del 9 de septiembre pasado cuando un empleado de la playa de infractores situada en Eduardo Couture 2297, detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, le comunicara a su supervisor que había desaparecido una camioneta Ford Ecosport remolcada en horas de la madrugada.

El supervisor fue directo a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y descubrió que, un rato antes, cerca de las 9.30, “un hombre llegó al predio, se subió a camioneta ‘infractora’ y aprovechó la salida de una grúa para retirarse del lugar, sin pagar la multa ni el acarreo”.

Entonces decidió hacer la denuncia en Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad. El fiscal Gómez Barbella quedó a cargo de la investigación.

“A fin de dar con el sospechoso, el fiscal encomendó a personal de la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad una serie de medidas para identificarlo, que incluyeron el análisis de distintas cámaras de seguridad y consulta de bases de datos. Así, se determinó que el hombre vivía cerca del lugar donde fue remolcado el vehículo, el cual era propiedad de su hija y él estaba autorizado a conducir”, según informó el citado sitio de noticias.

El 19 de noviembre pasado, cuando fue indagado por la jueza Peluffo, el imputado se negó a declarar.

Tras las pruebas reunidas, el representante del Ministerio Público presentó el requerimiento de elevación a juicio. Consideró al abogado autor del delito de defraudación por sustracción, hecho que perjudicó a la firma Dakota SA.

El fiscal Gómez Barbella tuvo en cuenta como pruebas el acta de infracción labrada que motivó el traslado del vehículo al playón, los informes sobre la titularidad del vehículo y quiénes estaban autorizados a conducirlo y los testimonios de los empleados que se desempeñaban en la playa de infractores.

Las imágenes de la cámara de seguridad permitieron reconstruir el hecho www.fiscales.gob.ar

Además, se analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad donde se pudo reconstruir paso a paso la situación, y se cotejó la imagen obtenida de la persona que se llevó la camioneta con el informe del Registro Nacional de las Personas (Renaper), lo que permitió establecer “que se trata de la misma persona en virtud de los rasgos fisonómicos” y su domicilio.

En la presentación ante la jueza, el fiscal Gómez Barbella recordó que “la acción típica prevista en el artículo 173, inciso 5° del Código Penal consiste en sustraer una cosa mueble propia que se encuentra legítimamente en poder de un tercero” y que, en el caso, no existían “dudas de la legitimidad de la tenencia que detentaba la prestataria del servicio mencionado al momento del desapoderamiento”.

Y agregó: “Al retirar un vehículo del ámbito donde la empresa Dakota SA lo mantiene en depósito en la playa de infractores ‘in autorización y sin pagar previamente el acarreo, frustró su derecho como legítimo tenedor de la cosa mueble para lograr obtener el cobro del servicio, causándole un perjuicio patrimonial”.

El representante del Ministerio Público, según www.fiscales.gob.ar, citó doctrina y entendió que al tratarse “de un delito de resultado material ‘se requiere un perjuicio efectivo, pero en este, la especial configuración está determinada taxativamente por la descripción típica: es la frustración, en todo o en parte, del derecho que sobre la cosa ejerce el legítimo tenedor. Esa frustración aparece cuando ya éste no puede ejercer el derecho sobre la cosa o no la puede ejercer con la plenitud que lo ejercía antes de la acción del agente y en cuya medida le fuera concedido’”.

El delito de “defraudación por sustracción” es considerado un tipo de “hurto impropio” que protege la tenencia de las cosas, y ocurre cuando el dueño o responsable de una cosa, la sustrae de quien la tiene legítimamente en su poder y le causa un perjuicio.