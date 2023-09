escuchar

Siete meses después de comenzar a controlar las conductas de los automovilistas dentro de los habitáculos y a través de las cámaras del sistema de fiscalización electrónica, el primer análisis muestra que el uso del teléfono celular al manejar y la ausencia del cinturón de seguridad en los ocupantes del vehículo encontraron su lugar entre las infracciones más comunes de los porteños.

El exceso de velocidad, con más del 43% de las infracciones totales, continúa siendo la causa que mayor cantidad de multas concentra en los primeros ocho meses del año. Pero los datos también revelan que desde que se empezaron a controlar, el 1° de febrero pasado, se detectaron 249 infracciones por día por utilizar el teléfono celular al conducir y 216 por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

La utilización de las cámaras para controlar lo que ocurría en los habitáculos de los vehículos abrió la discusión sobre el control de un ámbito que puede considerarse privado y qué conductas podrían ser tomadas como infracciones o no. Tomar mate, comer, hablar por el manos libres o fumar quedaron afuera de las faltas, como también manipular el teléfono celular mientras se encuentre en un soporte adherido al parabrisas o al torpedo del automóvil. En esa posición las personas podrían consultar alguna dirección en aplicaciones como Waze o Google Maps, por ejemplo, pero sin quitar el aparato del soporte.

Las cámaras del sistema de fiscalización son 219 que se dividen en dos grandes grupos: las que controlan el cruce de semáforos en rojo, invasión de senda peatonal, uso de cinturón de seguridad, uso de celular y giro indebido; y las que verifican el exceso de velocidad. El primero de ellos reúne 118 cámaras y el segundo, 101.

Según la información de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la ciudad, a la que tuvo acceso LA NACION, entre febrero y agosto se contabilizaron 52.672 multas por uso del celular y 45.864 por no utilizar el cinturón de seguridad, lo que representó el 2,9% y el 2,5%, respectivamente, de las infracciones totales. Ambas conductas ya eran verificadas de manera manual, pero su incidencia en el acumulado total era muy baja; la masividad de las cámaras permitió tener un seguimiento más estricto de dos comportamientos con presencia en la siniestralidad vial.

La nueva mirada que comenzaron a tener las cámaras en febrero provocaron zonas grises sobre lo que se puede hacer y lo que no dentro del vehículo. En el caso del cinturón de seguridad es fácil detectar si una persona no lo lleva puesto y no hay mucha discusión al respecto. Pero en el otro caso se abrió un abanico de opciones que generaron dudas entre los conductores.

Para dar claridad, las infracciones se corresponden a la tipificación del Código de Tránsito y Transporte porteño. Las faltas son por hablar por teléfono con la mano, mandar mensajes o manipularlo de alguna otra forma que no sea en un soporte mientras el vehículo esté en movimiento o detenido en un semáforo en rojo; no así si está estacionado en el espacio público. En cambio no se sancionan otras conductas que podrían ocurrir dentro del vehículo como maquillarse, un niño sobre el regazo de un adulto, el consumo de alimentos, tomar mate, fumar o viajar con una mascota al lado.

Las cámaras, explican desde el Gobierno, “accionan en función de las pautas que fueron cargadas” y con la información disponible en su software “detectan los movimientos de la mano mientras se manipula un objeto”. Así, sacan la foto y la envían a un chequeo que realiza un agente de tránsito para determinar si se trata de una infracción. ¿Cuál es la multa? El uso del celular va de $14.666 (100 Unidades Fijas) a $29.332 (200 UF); la ausencia de cinturón de seguridad está fijada en $14.666 (100 UF).

En estos nuevos procedimientos se pone en juego la privacidad de las personas, un factor que hasta febrero no aparecía en discusión ya que las cámaras solo detectaban el cruce de semáforos en rojo y la invasión de sendas peatonales. Desde la Secretaría dejaron en claro que durante el proceso de detección de la infracción “se cumplen con todos los recaudos legales, no se individualiza a las personas ni se identifican datos que pudieran considerarse sensibles dentro del habitáculo”.

La ubicación de las cámaras

Las cámaras electrónicas solo detectan las patentes de aquellos vehículos que transiten en infracción y la falta se procesa cuando la cara del conductor no se puede divisar. Además, en todos los casos la imagen de la persona acompañante aparece tapada y las bases de datos son declaradas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que garantiza la transparencia del proceso.

En el último relevamiento anual de víctimas mortales presentado por la Ciudad se verificó que la utilización del cinturón en todos los ocupantes del vehículo se redujo del 68,5% en 2019 a 63,8% en 2021. Además, el informe elaborado por el Observatorio Vial de Autopistas del Sol (AUSOL) y del Oeste de 2022, que analizó el comportamiento de los conductores en la General Paz y los accesos Norte y Oeste, demostró que solo el 47% de los conductores utilizan el cinturón de seguridad en la Panamericana y la General Paz, mientras que en Acceso Oeste, solo lo hacen el 37%. En 2021 las cifras fueron del 89% y 70%, respectivamente. Los datos del año pasado muestran que el 25% de los conductores que circulan por el Acceso Norte y la General Paz usan el celular al conducir, mientras que en el Acceso Oeste esa cifra llega al 27%.

Lista de infracciones

Entre enero y agosto el total de infracciones fue de 1.819.617 de las cuales 1.305.719 fueron electrónicas (el 71,8% del total) y 513.898 a través de las apps de los agentes de tránsito (28,2% del total). En comparación con el mismo período de 2022 hubo un aumento del 18% (1.543.646 multas el año pasado). Las 10 multas más comunes fueron:

Exceso de velocidad: 788.561 (43,3% de las infracciones totales).

Estacionamiento indebido: 451.904 (24,8% de las infracciones totales).

Violación de semáforo en rojo: 114.808 (6,3% de las infracciones totales)

Invasión de carriles exclusivos: 73.459 (4,0% de las infracciones totales).

Uso del celular: 52.672 (2,9% de las infracciones totales).

No uso del cinturón: 45.864 (2,5% de las infracciones totales)

Placa de dominio: 11.857 (0,7% de las infracciones totales).

Invasión de ciclovías: 10.200 (0,6% de las infracciones totales)

Circular sin VTV: 8.100 infracciones (0,4% de las infracciones totales).

Giro indebido: 4.914 infracciones (0,3% de las infracciones totales).

Valores de las multas

Exceso de Velocidad + de 140 Km/h: de 400 a 4000 UF ($58.664 a $586.640)

Exceso de Velocidad + de 140 Km/h (taxis, pasajeros, escolares o remises): de 800 a 8000 UF ($117.328 a $1.173.280)

Exceso de Velocidad de más de 20Km/h para calle o avenida: 250 UF ($36.665)

Exceso de Velocidad de más de 40Km/h en vías rápidas: 250 UF ($36.665)

Exceso de Velocidad de más de 20Km/h para calle o cvenida (taxis, pasajeros, escolares o remises): 500 UF ($73.330)

Exceso de Velocidad de más de 40Km/h en vías rápidas (taxis, pasajeros, escolares o remises): 500 UF ($73.330)

Exceso de Velocidad de hasta 20Km/h para calle o avenida: 150 UF ($21.999)

Exceso de Velocidad de hasta 40Km/h en vías rápidas: 150 UF ($21.999)

Exceso de Velocidad de hasta 10 km/h para calle o avenida: 150 UF ($21.999)

Exceso de Velocidad de hasta 20 km/h en vías rápidas: 150 UF ($21.999)

No respetar límites de velocidad mínimos: 70 UF ($10.266,2)

Exceso de Velocidad de más de 30% para el tipo de arteria hasta 140 km/h: 250 UF ($36.665)

Exceso de Velocidad de más de 30% para el tipo de arteria hasta 140 km/h (taxis, pasajeros, escolares o remises): 500 UF ($73.330)

Exceso de Velocidad de 0 a 10% para el tipo de arteria: 150 UF ($21.999)

Exceso de Velocidad de 10% a 30% para el tipo de arteria: 150 UF ($21.999)