Fin de los parquímetros: habrá un nuevo método de pago que reemplazará a las viejas terminales en la ciudad

La regulación del estacionamiento medido y el acarreo de vehículos es un viejo anhelo del gobierno porteño que chocó con varios impedimentos judiciales y legislativos para hacer valer sus proyectos. Pero en pocas semanas entrará en vigor una medida que podría comenzar a modificar un sistema anticuado, que sustituirá los viejos cospeles o monedas por una tecnología más acorde a los tiempos actuales.

Desde mayo, según se anunció entre los compromisos anuales de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se comenzará a utilizar una app para pagar por el estacionamiento medido en las zonas donde se encuentra vigente, lo que marcará el fin de los parquímetros y las máquinas tickeadoras. La medida se iba a implementar el año pasado, pero su aplicación se postergó. Fue un intento más en esta historia de pasos errantes que comenzó en 2013.

En dos meses los usuarios podrán descargar una aplicación en sus teléfonos celulares y deberán crear una cuenta para vincular un medio de pago electrónico a través de una billetera virtual, como Mercado Pago, o una tarjeta de crédito. El nuevo sistema será 100% digital y gratuito para vecinos residentes en un radio de hasta 300 metros del domicilio; es decir, tendrán lugares disponibles para dejar su vehículo sin abonar ninguna tarifa.

El sistema, según el anuncio, se implementará por etapas y las grúas de acarreo deberán responder a los reclamos de los vecinos. Este nuevo método, además de actualizar la tecnología, asegura que haya una mayor rotación en las zonas comerciales.

Barrios y precios

En total hay unos 4000 espacios para estacionar controlados por parquímetros principalmente en el Casco Histórico, el microcentro, Recoleta, Retiro, Balvanera, Palermo, Colegiales y Villa Crespo, donde se paga 45 pesos por hora para dejar el vehículo en la vía pública. La medida se aplicará en estos sitios y no abarcará otros barrios porteños, como aspira llegar el proyecto de reordenamiento vehicular que está frenado.

El estacionamiento de CABA será 100% digital y gratuito para residentes hasta 300m de su casa. No más cospeles ni monedas para estacionar. — Felipe Miguel (@FelipeMiguelBA) March 3, 2022

La cuestión de fondo es que desde 2001 no se lograron renovar los contratos con Dakota y BRD, las empresas de grúas que realizan los acarreos de vehículos mal estacionados a pesar de sucesivos intentos, el último de 2020. Con esa propuesta, aprobada en la Legislatura, la Ciudad pretende ampliar a 80.000 los lugares del estacionamiento medido (la iniciativa inicial estipulaba 130.000 espacios), lo que representa el 23% del total. En toda la ciudad hay 386.000 lugares para estacionar que llegan a 468.000 con los sitios que se suman los fines de semana al habilitar calles que están prohibidas durante la semana. Ese plan no fue descartado, aunque sí postergado, según adelantaron fuentes del Gobierno porteño, porque todavía no se llamó a licitación.

Debido a la emergencia económica y sanitaria por la pandemia de coronavirus en 2020 se dio de baja la ley vigente aprobada en 2016. Desde entonces hubo dos licitaciones que quedaron descartadas por distintas trabas judiciales que hicieron imposible el cumplimiento de la norma. La ley establecía la división de la ciudad en cinco zonas y la participación de cuatro empresas para prestar servicio.

La última propuesta del oficialismo había sido dividir la ciudad en tres zonas e instalar ­­­­­­­­­­­­­­seis playas de acarreo en lugar de las 11 previstas anteriormente. Ante este nuevo escenario, las empresas que ya habían sido adjudicas a explotar una zona comercial perdieron el derecho a explotar las áreas y deberán pujar nuevamente cuando se abra un nuevo proceso licitatorio. También quedó en foja cero la adjudicación de 2200 terminales multipropósitos, las nuevas tikeadoras, que ya habían sido asignados a una empresa.

La aplicación para celulares deja atrás la era de los cospeles y los parquímetros, aunque todavía queda pendiente la regularización de un sistema también obsoleto y que es blanco constante de las quejas de los vecinos, como es el acarreo de vehículos por mal estacionamiento.