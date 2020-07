Coronavirus en la Argentina: dieron de alta a la periodista Nora Bär

La periodista Nora Bär fue dada de alta hoy, luego de atravesar un cuadro de coronavirus y neumonía viral

La periodista de LA NACION especializada en ciencia y salud, Nora Bär, recibió el alta médica luego de estar 12 días internada en el sanatorio de La Trinidad, en Palermo , por haber dado positivo en el test de coronavirus. También fue diagnosticada con una neumonía viral.

Nora Bär había comenzado a tener fiebre el domingo 28 de junio por la noche. El martes siguiente, amaneció con dolor de garganta. Ese cuadro clínico derivó en una consulta médica y la instrucción de que se le practicara un hisopado para determinar si estaba infectada por el nuevo coronavirus. En esa misma jornada se le hizo el hisopado, cuyo resultado positivo le fue comunicado el 3 de julio, día en el que la internaron.

Bär fue trasladada de su domicilio al sanatorio de Palermo en una ambulancia para cumplir con los protocolos de traslado. Y la alojaron en una habitación común. Según contó a LA NACIÓN, casi todas las comunicaciones las realizaba por teléfono, como por ejemplo cuando le indicaban que debía tomarse la temperatura. Las visitas de médicos y enfermeras se realizaban bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias. Además, le suministraron antibióticos por la neumonía. La periodista estuvo unos días internada en terapia intensiva. Desde el inicio de la cuarentena obligatoria en marzo pasado, por la pandemia de Covid-19, Bär trabajaba desde su hogar.

En un artículo que publicó en LA NACION para relatar su experiencia, destacó lo irónico de escribir sobre el coronavirus, y luego enfermarse. "Les digo algo: conociendo otras historias, me siento afortunada por haber tenido un cuadro leve a moderado. Lo estoy viendo de cerca y no me gusta nada. Y agradezco infinitamente la valentía y el desprendimiento de todo el equipo de salud que se expone diariamente a esta enfermedad, y el tiempo que ganamos para prepararnos y avanzar en mejores protocolos de manejo de este cuadro. No quisiera imaginar qué hubiera pasado si en lugar de recibir la atención que hoy todavía se dispensa a los pacientes con Covid, me hubieran dicho que me quedara en casa porque en los centros de salud solo había lugar para personas en situación crítica", escribió.