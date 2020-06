Villa Crespo: incendio en un restaurante de Corrientes y Serrano

Incendio de un restaurante en Villa Crespo, en Corrientes y Serrano

Un incendio se produjo hoy por la tarde en Serrano 510, en el barrio porteño de Villa Crespo. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION , se trata del restaurante Punta Serrano. El fuego se inició en la cocina del local y varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

Según detallaron los voceros, se trata de un incendio pequeño y no hay ningún herido. El restaurante estaba funcionando en modalidad take away a raíz de la cuarentena implementada para evitar el contagio del coronavirus. Los empleados habían puesto a cocinar en la freidora y al cabo de unos minutos, ésta comenzó a incendiarse, por lo que los trabajadores intentaron apagarla con un matafuegos. Al ver que no era posible, evacuaron el lugar y llamaron al 911.

Hay bomberos en el lugar trabajando para apagar el incendio Crédito: Policía de la Ciudad

A principio de mes, también en Villa Crespo, se produjeron una serie de incendios y explosiones en un local de la perfumería Pigmento, en la que dos bomberos murieron .

Lugar donde se produjo el incendio