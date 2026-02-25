La inquietante película de Joaquín Furriel en Netflix que pondrá a prueba tus nervios durante dos horas

Las plataformas de streaming ya se afianzaron como el principal espacio de consumo audiovisual y, en ese contexto, Netflix marca tendencia con estrenos que rápidamente se instalan en la conversación. En las últimas horas, una nueva película logró destacarse dentro de su catálogo y captar la atención del público: se trata de un thriller psicológico protagonizado por Joaquín Furriel que sorprendió por su clima de tensión constante, su intensidad narrativa y un dilema moral que interpela al espectador desde los primeros minutos.

Cortafuego desembarcó en la plataforma el 20 de febrero y ya lidera el ranking de lo más visto en la Argentina. Lo que arranca como un drama íntimo, muta de manera progresiva hasta convertirse en una carrera en donde el fuego, el paso del tiempo y la búsqueda de la verdad empujan a los personajes a tomar decisiones límite, lo que eleva la tensión y manteniendo al espectador en vilo.

Joaquín Furriel protagoniza el nuevo thriller psicológico de Netflix

La nueva apuesta reunió a un elenco de primer nivel y puso en primer plano a personajes empujados al límite por una situación extrema. El bosque, el avance implacable del incendio y una desaparición inquietante funcionan como ejes narrativos que marcan el pulso del relato, construyendo una atmósfera de tensión constante y posicionando a la película como una de las producciones que promete dar que hablar a lo largo de 2026.

La nueva película de Joaquín Furriel en Netflix que no te dejará respirar durante dos horas

Desde su anuncio, el proyecto despertó una fuerte expectativa, en parte por el nombre de su director, David Victori, reconocido por su habilidad para explorar climas de alta intensidad emocional. El realizador ya había transitado ese terreno en la serie Sky Rojo y en el film No matarás.

De qué trata Cortafuego, el nuevo estreno de Netflix

La película combina drama, suspenso y un incendio forestal fuera de control

La historia de Cortafuego gira en torno a Mara, un personaje atravesado por el duelo al que da vida Belén Cuesta. Tras la muerte de su marido, decide viajar junto a su hija Lide a la casa de verano familiar, ubicada en medio del bosque, con la intención de cerrar heridas y procesar la pérdida lejos de la ciudad. De todas formas, la búsqueda de calma y reparación emocional se ve alterada por tensiones y un clima que comienza a tornarse inquietante.

En ese viaje no está sola: la acompañan su cuñado Luis, interpretado por Joaquín Furriel, su esposa Elena, encarnada por Diana Gómez, y el hijo de ambos, papel ocupado por Mika Arias. Lo que parecía un encuentro familiar para atravesar el dolor se transforma rápidamente en una pesadilla cuando, tras una fuerte discusión, Lide desaparece en el bosque sin dejar rastros, lo que desata una desesperada búsqueda.

La situación se vuelve aún más crítica cuando un incendio forestal se desata en la zona y avanza sin control y aísla por completo a la familia. Desafiando las órdenes oficiales, deciden internarse en el bosque para encontrar a la niña, guiados únicamente por Santi, un guarda forestal interpretado por Enric Auquer. Sin ayuda externa y con el fuego cerrándoles el paso, las sospechas comienzan a crecer y Mara empieza a intuir que el incendio no es la única amenaza que enfrentan.

Joaquín Furriel y un elenco de primer nivel

La producción ya se encuentra liderando el ranking de lo más visto de Netflix en Argentina

En este contexto, Joaquín Furriel se destacó con una interpretación intensa. En la piel de Luis, su personaje se mueve en una zona incómoda, donde cada gesto adquiere un peso particular. Con esta actuación, aportó una intensidad clave para el desarrollo del conflicto y volvió a reafirmar su proyección internacional en una producción de alto impacto dentro de Netflix.

En un género tan desafiante como el thriller psicológico, el film encuentra uno de sus pilares en un elenco sólido encabezado por Belén Cuesta, Enric Auquer, Furriel y Diana Gómez, con las participaciones de Candela Martínez y Mika Arias, y logra una propuesta que combina tensión, actuaciones sorprendentes y un relato que deja huella. Dura 1 hora y 47 minutos.