Astrónomos descubrieron una llamativa estructura más allá de Neptuno

Un grupo de astrónomos descubrió una llamativa estructura más allá de Neptuno y esta información generó sorpresa dentro del ambiente científico, ya que podría dar a conocer la historia temprana del sistema solar, algo que hasta el momento genera incertidumbre.

Según reveló la revista científica New Scientist, encontraron una “estructura inesperada en el cinturón de Kuiper”. Esta podría revelar información sobre la historia temprana del sistema solar, incluido el movimiento de Neptuno.

Si bien los investigadores ya habían encontrado un cúmulo de objetos en órbitas similares al que denominaron “núcleo” del cinturón de Kuiper, este último hallazgo parece tener más estructura de lo que pensaban. Gracias al nuevo informe, observaron otro “cúmulo de objetos aún más compacto” al que denominaron “núcleo interno”.

El cinturón de Kuiper podría ser la respuesta al origen del sistema solar New Scientist

Este primer núcleo original fue descubierto mediante gráficos de las órbitas de 189 objetos del cinturón de Kuiper y se encuentra a aproximadamente 44 unidades astronómicas del Sol (una de estas unidades es la distancia entre la Tierra y el Sol). Además, es importante mencionar que nunca se habían encontrado estructuras adicionales en el cinturón de Kuiper.

Con el objetivo de refinar los datos orbitales para poder incorporarlos a un algoritmo que busca agrupamiento y estructura, Amir Siraj y sus colegas de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey se embarcaron en la tarea. Para ello, tuvieron que entrenar al algoritmo con el pedido de buscar el núcleo, para después examinar los resultados y ver si existían otras estructuras. “El núcleo nunca se encontró solo; siempre que el algoritmo lo encontraba, también encontraba otro grupo”, explicó el especialista.

El dato más importante al que llegaron es que todos los objetos del núcleo interno tienen órbitas “notablemente circulares”, casi alineadas con el disco del sistema solar.

El cinturón de Kuiper es uno de los grandes misterios del sistema solar New Scientist

“Ese tipo de calma orbital es señal de una estructura muy antigua e intacta; el tipo de estructura que puede proporcionar pistas sobre la evolución del sistema solar, cómo se han movido los planetas gigantes en sus órbitas, qué tipo de entornos interestelares ha atravesado el sistema solar y todo tipo de información sobre sus inicios”, explicó Amir Siraj.

Según David Nesvorný, investigador del Instituto de Investigación del Suroeste, este hallazgo podría esclarecer cómo ocurrió la migración de Neptuno desde el sistema solar interior, donde se cree que se formó, hasta su posición actual. Al respecto, el propio científico planteó la posibilidad de que mientras del mencionado planeta se desplazaba hacia el exterior, los objetos del cinturón de Kuiper que componen el núcleo y el núcleo interior quedaron brevemente atrapados en su lugar mediante interacciones gravitacionales con el planeta.

Neptuno y todo lo que lo rodea genera mucho interés en astrónomos NASA

New Scientist espera que el Observatorio Vera C. Rubin en Chile encuentre muchos más objetos del cinturón de Kuiper de los que se conocen actualmente, lo que debería dar a conocer aún más sobre el núcleo y el núcleo interno, así como sobre la existencia de otras estructuras aún no descubiertas en los confines del sistema solar. “Cuanto más aprendemos sobre la arquitectura del cinturón de Kuiper, más aprendemos sobre la historia del sistema solar”, concluyó Siraj.