Hallazgo científico: la NASA habría descubierto el primer rastro directo de materia oscura

Durante décadas, la materia oscura fue considerada como un misterio al que solo se podía acceder por sus efectos, pero nunca observar de forma directa. Se sabía que influía en el comportamiento del universo pero, de todas formas, su presencia seguía generando más preguntas que respuestas. Ese panorama empezó a cambiar gracias al trabajo reciente del profesor Tomonori Totani, de la Universidad de Tokio, quien analizó información del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi de la NASA y aseguró haber encontrado un patrón de energía que coincide con lo que se esperaba de la aniquilación de partículas teóricas de materia oscura.

A pesar del enorme papel que ocupa en el funcionamiento del cosmos, todo lo que se conoce hasta ahora sobre la materia oscura proviene de señales indirectas. Se estudiaron sus efectos en la forma en que las galaxias se mantienen unidas, en cómo se forman las grandes estructuras del universo y en las variaciones del movimiento de las estrellas. Cada una de estas observaciones apuntó a su existencia, pero ninguna logró mostrarla directamente.

Un patrón de rayos gamma podría ser la pista más fuerte sobre la materia oscura (Foto: imagen ilustrativa) BBC Mundo

El gran obstáculo es que las partículas asociadas a la materia oscura no interactúan con la fuerza electromagnética, lo que impide que absorban, reflejen o emitan luz. En otras palabras, son invisibles para los instrumentos tradicionales. Sin dudas, esa característica las transformó en el centro de uno de los misterios más desconcertantes de la física moderna.

Un importante hallazgo

La investigación, publicada en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, generó un impacto inmediato entre especialistas de todo el mundo. Allí, Tomonori Totani planteó una afirmación que encendió el interés de la comunidad científica: “Si esto es correcto, hasta donde sé, sería la primera vez que la humanidad ha ‘visto’ materia oscura. Y resulta que la materia oscura es una nueva partícula no incluida en el modelo estándar actual de física de partículas. Esto supone un gran avance en la astronomía y la física”.

El trabajo retomó una de las hipótesis más estudiadas durante décadas: que la materia oscura estaría compuesta por partículas masivas de interacción débil, conocidas como WIMP. Según los modelos teóricos, cuando dos de estas partículas chocan se aniquilan y liberan fotones de rayos gamma con una energía muy específica. Esa predicción orientó la búsqueda hacia regiones del cosmos con alta concentración de materia oscura, especialmente los centros galácticos, aunque durante años telescopios, detectores subterráneos y colisionadores no lograron pruebas concluyentes.

Ese panorama cambió con la capacidad del telescopio Fermi para detectar los fotones más energéticos. Totani analizó sus datos más recientes y afirmó haber identificado rayos gamma cercanos a los 20 gigaelectronvoltios, distribuidos en forma de halo alrededor del centro de la Vía Láctea. Según su interpretación, tanto la intensidad como el patrón espacial de esa señal coincidirían con lo esperado para la aniquilación de partículas WIMP de una masa unas 500 veces mayor que la de un protón, lo que reforzó la idea de que no se trataría de un fenómeno astrofísico convencional.

Aunque la señal no resuelve el enigma de la materia oscura, introduce la posibilidad de una evidencia directa. De confirmarse, los expertos deberían revisar el modelo estándar para incorporar este nuevo componente, siendo una clave para comprender la distribución de materia en el universo. Sobre su hallazgo, Totani expresó: “Esto podría ser un avance crucial para desentrañar la naturaleza de la materia oscura”, aunque reconoció que todavía quedan alternativas astrofísicas que deberán ser evaluadas antes de llegar a una conclusión definitiva.