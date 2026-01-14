Alerta en California: la advertencia de las autoridades ante la temporada alta de reproducción de coyotes

Las autoridades de California emitieron una alerta para residentes y dueños de mascotas ante el inicio de la temporada de reproducción de coyotes. Durante este periodo, que suele intensificarse entre los meses de enero y marzo, estos animales silvestres se vuelven notablemente más activos, territoriales y visibles en áreas urbanas.

California emite alerta por temporada de reproducción de coyotes

El punto máximo de la época de apareamiento de los coyotes está por comenzar, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta de seguridad para toda la comunidad. Este ciclo suele extenderse desde finales de enero hasta marzo, y alcanza su pico en febrero, indicó Telemundo.

Durante la temporada alta de reproducción de coyotes los residentes de California los encuentran en las calles o en sus casas (Archivo) https://wildlife.ca.gov/

Durante este periodo, es común que los avistamientos aumenten, ya que estos animales recorren distancias mucho mayores de lo habitual para encontrar pareja y asegurar su alimento. Por eso, el Departamento de Policía de Huntington Beach, aconseja seguir estas acciones de seguridad en el hogar:

Gestión de alimentos: guardar la comida de las mascotas en el interior y evitar dejar cualquier tipo de alimento afuera durante la noche; esto solo atraerá a los animales.

guardar la comida de las mascotas en el interior y evitar dejar cualquier tipo de alimento afuera durante la noche; esto solo atraerá a los animales. Cuidado de mascotas: mantener a gatos y perros pequeños dentro de casa o bajo supervisión directa de un adulto.

mantener a gatos y perros pequeños dentro de casa o bajo supervisión directa de un adulto. Limpieza del jardín : recoger las frutas caídas de los árboles y asegurarse de que la basura esté en contenedores resistentes y bien cerrados.

: recoger las frutas caídas de los árboles y asegurarse de que la basura esté en contenedores resistentes y bien cerrados. Eliminación de refugios : mantener el patio libre de maleza espesa, matorrales y escombros. Sellar también la parte inferior de porches y terrazas para evitar que aniden debajo.

: mantener el patio libre de maleza espesa, matorrales y escombros. Sellar también la parte inferior de porches y terrazas para evitar que aniden debajo. Mantenimiento del hogar: revisar cercas y posibles accesos a los tejados.

revisar cercas y posibles accesos a los tejados. Riego: cambiar periódicamente la programación del sistema de riego automático para evitar que los animales se acostumbren a una rutina.

Para evitar la presencia de coyotes es necesario mantener el patio libre de maleza espesa, matorrales y escombros (Archivo) Unsplash

En caso de encontrar un coyote, se recomienda ahuyentar al animal según su comportamiento. Las novatadas básicas implican mantenerse firme, abstenerse de darle la espalda al animal, y gritarle o hacer ruidos que lo asusten, consignó Fullerton City.

Si muestra un comportamiento peligroso, se recomienda una novatada agresiva, como lanzar objetos, rociarlo con una manguera o generar miedo al contacto.

Características de la temporada de reproducción de coyotes

La temporada de cría abarca desde el parto hasta que los ejemplares jóvenes alcanzan la madurez suficiente para independizarse y abandonar el núcleo familiar, informó Los Angeles Times.

Se aconseja mantener a gatos y perros pequeños dentro de casa o bajo supervisión directa de un adulto en temporada de coyotes (Unsplash)

“Una vez que nacen las crías, tienden a salir de la guarida tres semanas después. Permanecen con sus padres durante unos seis meses, de primavera a verano, y sus padres les enseñan a cazar y a comportarse en su entorno” explicó Niamh Quinn, asesora de interacciones entre humanos y vida silvestre del Departamento de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California.

Los coyotes son nativos de California y se pueden observar en diversos hábitats, como zonas rurales, residenciales y urbanas. Brindan numerosos beneficios al ecosistema, como el control de las poblaciones de roedores y otros pequeños mamíferos, indicó el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Estos animales consumen prácticamente cualquier cosa, desde conejos, aves, huevos y reptiles hasta frutas y plantas, así como alimento para mascotas, alimento para humanos y basura.

Así se puede identificar a un coyote

Los coyotes son más grandes que los zorros, pero más pequeños que los lobos grises. Suelen pesar entre 4.5 y 16 kilogramos, además de que pueden llegar a medir entre 45 y 58 centímetros.

Su pelaje suele ser una mezcla de marrón, gris y canela con mechones negros, señaló el sitio oficial del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Además, tienen una cola espesa con la punta negra que suele colgar hacia abajo; y una complexión más estilizada, un hocico estrecho, patas pequeñas y orejas proporcionalmente más grandes y puntiagudas que las de un lobo.