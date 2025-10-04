En Texas: vieron un pájaro extraño en su patio y el hallazgo resultó ser un fenómeno científico sin precedentes

En un suburbio de San Antonio, Texas, una vecina fotografió un ave extraña en su patio y compartió la imagen en redes sociales. Lo que parecía un simple avistamiento reveló un fenómeno científico: el primer híbrido silvestre documentado entre un arrendajo azul y uno verde, resultado de la expansión de sus territorios impulsada por el cambio climático.

Expansión del arrendajo verde hacia Texas

El arrendajo verde, de plumaje brillante, habita en regiones de Sudamérica, Centroamérica, México y una franja limitada del sur de Texas. Sin embargo, desde 2000 su rango se extendió 257 kilómetros hacia el norte al seguir el curso del Río Grande y alcanzar las inmediaciones de San Antonio, explicó Timothy Keitt, coautor del estudio y profesor de biología integrativa en la Universidad de Texas en Austin.

El arrendajo verde, que habita en Sudamérica, Centroamérica, México y el sur de Texas, expandió su rango miles de kilómetros hacia el norte desde 2000 Brian Stokes / The University of Texas at Austin

Los aficionados a la observación de aves en el centro de Texas notaron esta expansión y comparten sus avistamientos en redes sociales. Keitt monitorea este avance desde 2018. “Son imposibles de confundir en el campo”, dijo a CNN. “Cuando ves un arrendajo verde, sabes sin duda que lo es”.

Años después se sumó al proyecto Brian Stokes, estudiante de doctorado en biología en la Universidad de Texas en Austin, quien comenzó a capturar ejemplares para extraer muestras de sangre con fines genéticos y luego devolverlos a su hábitat.

En mayo de 2023, mientras rastreaba las redes sociales en busca de registros de arrendajos verdes, se encontró con una publicación en el grupo de Facebook Texbirds: una mujer de un suburbio de San Antonio había fotografiado un ave inusual que no coincidía con ninguna especie conocida por Stokes ni por Keitt. “Él notó que esa persona había subido la foto de un espécimen extraño, me avisó de inmediato, y nos subimos al auto para ir a buscarlo”, contó Keitt.

Según explicó Stokes sobre el hallazgo: “Creemos que es el primer vertebrado observado que se ha hibridado como resultado de la expansión de los rangos de dos variedades debido, al menos en parte, al cambio climático”.

Los investigadores calificaron su descubrimiento como uno de los “resultados inesperados” que aparecen cuando el calentamiento global y el desarrollo urbano obligan a las especies a desplazarse hacia nuevos hábitats. Esa combinación, señalaron, puede generar interacciones imprevisibles, como la de un ave tropical con otra de clima templado, y dar origen a comunidades ecológicas inéditas.

Los investigadores consideraron este hallazgo como una consecuencia de cómo el calentamiento global y el desarrollo urbano obligan a las especies a desplazarse hacia nuevos hábitats Brian Stokes / The University of Texas at Austin

Según los científicos, capturar al inusual ejemplar no fue sencillo: hicieron varios intentos antes de atrapar al supuesto híbrido de arrendajo azul y verde. Una vez logrado, marcaron al ave y tomaron muestras de sangre para análisis genéticos.

El espécimen presentaba rasgos de ambas especies, a pesar de que no están estrechamente emparentadas y se separaron de un ancestro común hace unos 7 millones de años. El pájaro mostraba plumas azules en el lomo y la cola, además de manchas blancas en las alas, como el arrendajo azul; pero no tenía su característica cresta puntiaguda y lucía una marca sobre el ojo, propia de la variedad color verde. También seguía a bandadas de aves azules e imitaba sus llamados, aunque emitía los chasquidos y sonidos típicos de los verdes.

De regreso en el laboratorio, Keitt y Stokes compararon su ADN con el de individuos de las mismas especies, y confirmaron que se trataba de la cría de un macho de arrendajo azul y una hembra verde.

Cómo los arrendajos azul y verde coincidieron en Texas y dieron lugar a un híbrido inesperado

Según los expertos, este tipo de cruce solo pudo ocurrir en la actualidad, ya que en la última década los rangos de las dos variedades comenzaron a superponerse. Los arrendajos azules, comunes en el este de Estados Unidos, se desplazaron hacia el oeste.

Al mismo tiempo, el aumento de las temperaturas nocturnas en Texas podría haber hecho la región más acogedora para especies tropicales, lo que explicaría el avance hacia el norte de los arrendajos verdes, señaló Keitt. Ambos rangos coinciden alrededor de San Antonio, lugar donde se encontró el inesperado híbrido.

Según los expertos, un cruce entre arrendajo azul y verde solo pudo darse en la actualidad, pues en la última década sus territorios comenzaron a solaparse Brian Stokes / The University of Texas at Austin

“Especies que quizá no habían interactuado en millones de años de pronto están entrando en contacto, y creemos que esto se debe, probablemente, a factores antropogénicos, como el cambio climático y la modificación de hábitats”, dijo Keitt.