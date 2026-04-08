Christina Koch, astronauta del Artemis II: “La Luna es la encarnación de algo que está en el corazón de cada uno y que representa la exploración y la superación”

Aunque la misión Artemis II de la NASA ya fue completada, en las últimas horas volvió a tomar fuerza un mensaje previo de la astronauta Christina Koch que no pasó desapercibido. Antes de partir, la exploradora compartió una reflexión profunda sobre la Luna que conmovió por su tono íntimo y humano, en la que también dejó entrever recuerdos personales y el significado especial que ese destino tuvo en su vida mucho antes de convertirse en protagonista de esta histórica travesía.

“Es un testigo silencioso”: la profunda mirada de Christina Koch sobre la Luna

“Voy a contar una historia que me contó mi papá”, comenzó diciendo la astronauta durante una presentación que fue compartida en las redes oficiales de la NASA. En ese marco, introdujo un recuerdo familiar que rápidamente conectó con el eje emocional de su mensaje sobre la Luna.

La astronauta compartió su mirada sobre la Luna (Captura: Instagram @nasa_es)

“Antes de las misiones Apolo, cuando él era un niño pequeño, él estaba mirando la Luna con su mamá y ella le dijo: ‘No te preocupes Ronny, nunca vamos a llegar allí’”. Y cerró con una frase que sintetiza el paso del tiempo: “Unos 70 años después, es su hija quien está por ir”.

Además, Christina Koch sorprendió con una profunda reflexión sobre la Luna que no tardó en generar repercusión, al dejar al descubierto su costado más humano y sensible frente a este nuevo desafío. “Para mí, la Luna representa la historia. Es un testigo silencioso. Todas las personas han mirado la Luna. Vemos la misma Luna, eso es algo muy especial. Es la encarnación de algo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Pero también representa la exploración y la superación”, expresó, conmoviendo con sus palabras.

Su testimonio conmovió por su tono personal (Foto: NASA) NASA

Asimismo, la astronauta reflexionó sobre la magnitud de este logro y cómo, al mirar hacia atrás, reconoce que en su infancia jamás imaginó llegar a una instancia como esta. “Cuando miro atrás, y recuerdo mis sueños de niña, definitivamente nunca pensé que llegaría hasta aquí”, expresó, dejando ver la dimensión personal que tiene este momento en su vida.

En esa misma línea, evocó las pasiones que la acompañaron desde siempre y que, de algún modo, marcaron su camino hacia el espacio. “Me encantaban las cosas que me hacían sentir pequeña. Me encantaba contemplar el cielo nocturno o el océano. Me encantaba cómo me hacían sentir y en qué me hacían pensar. En la inmensidad del universo y en todo lo que había por descubrir”, recordó, conectando su historia personal con ese impulso constante por explorar lo desconocido.