Encontraron una ciudad perdida de 8000 años de antigüedad que reescribe la historia

Lo que comenzó como una obra de infraestructura rutinaria para la ampliación de la circunvalación A46 en Newark, Nottinghamshire, terminó convirtiéndose en uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del Reino Unido. Tras 22 semanas de excavaciones intensivas, un equipo compuesto por 30 especialistas desenterró un tesoro oculto bajo cinco campos ingleses: una cronología humana ininterrumpida que se remonta hasta el 6000 a. C. El proyecto, gestionado por National Highways y ejecutado por la firma Archaeological Management Solutions (AMS), reveló cómo la geografía local fue un punto estratégico de ocupación durante ocho milenios.

El alcance de la excavación, que cubrió más de 23 acres (aproximadamente 93.078m²), permitió identificar restos óseos de siete individuos, cuya datación exacta aún está bajo estudio científico. Según trascendió, el área funeraria podría pertenecer a la Edad del Hierro, el período romano o la etapa anglosajona. Más allá de los entierros, el yacimiento ofreció una ventana única al pasado cotidiano: se hallaron 163 fragmentos de cerámica vidriada, puntas de flecha de sílex y utensilios neolíticos, como un molino de mano diseñado para procesar granos. Estos objetos no solo confirman actividades de subsistencia prehistórica, sino también la evolución social del territorio.

Se estudiarán con mayor detalle fragmentos de varias copas y recipientes romanos de gran tamaño Archaeological Management Solutions

Uno de los hallazgos más destacados por los arqueólogos es una “grubenhaus”, un tipo de construcción anglosajona con suelo hundido. Sean Tiffin, de AMS, explicó a los medios que este descubrimiento es excepcional: “Nuestras excavaciones han revelado datos fascinantes sobre la vida en este rincón de Nottinghamshire durante los períodos prehistórico, romano y anglosajón, e incluso hasta nuestros días”. La presencia de este edificio, que solía funcionar como vivienda o taller, sugiere que Newark operaba como un núcleo de actividad mucho más denso de lo que se creía anteriormente. Además, la aparición de un pozo romano y diversas piezas de cerámica romana bien conservadas, citadas por el equipo de National Highways, confirman que la zona fue un centro neurálgico habitado y cultivado desde hace milenios.

El sitio presenta, además, capas de historia más reciente, ya que se identificaron rastros vinculados a la Guerra Civil Inglesa de 1642, lo que refuerza la teoría académica de los “sitios persistentes”: aquellos lugares geográficos con suelos fértiles y acceso a agua donde la civilización tiende a retornar cíclicamente durante miles de años. Para el arqueólogo Pese Salinas, parte del equipo de AMS, la experiencia fue reveladora: “Nos dice qué tipo de alimentos producían, cómo vivían y cómo construían sus casas; podemos obtener mucha información social y económica de ello”.

Entre los varios objetos descubiertos durante la excavación se encontraba una punta de flecha prehistórica de sílex Archaeological Management Solutions

Por su parte, Naziya Sheikh, jefa del proyecto del lado de National Highways, valoró el esfuerzo del equipo: “Los expertos han hecho un trabajo increíble para desenterrar estas importantes piezas de la historia que, sin saberlo, habían permanecido enterradas bajo Newark hasta ahora”. Además, la especialista enfatizó que el patrimonio hallado es un bien público: “La arqueología pertenece a las comunidades a las que servimos, y al trabajar junto a un equipo de arqueólogos, nos complace poder conservar y proteger estos increíbles hallazgos para las generaciones futuras”.

El proyecto no solo busca mejorar la seguridad vial mediante un nuevo puente sobre la A1 y la expansión de la rotonda de Winthorpe, sino también preservar un legado que, en palabras de los expertos, altera la percepción histórica de la región. Se espera que una selección de estas piezas sea exhibida próximamente en Newark para que los residentes puedan conocer de primera mano los cimientos milenarios sobre los cuales circula la modernidad.