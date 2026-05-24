Los perros salvajes de Chernobyl están evolucionando: qué descubrieron los científicos 40 años después

La nube radiactiva que la central nuclear de Chernobyl generó en abril de 1986 obligó a deshabitar completamente el lugar. Luego de 40 años, los descendientes de los perros que fueron abandonados siguen ahí y lograron adaptarse. Los científicos intentan entender cómo hicieron para sobrevivir.

Científicos estudian las mutaciones genéticas de los perros en Chernobyl

Aunque la zona cercana a la central de Chernobyl aún es un riesgo para los humanos y permanece deshabitada, animales de todo tipo lograron sobrevivir. Un artículo de Popular Mechanics explicó que lobos, caballos, aves, insectos y perros siguen allí a pesar de décadas de exposición a la radiación.

Los perros salvajes de Chernobyl son estudiados por diversas universidades Freepik

Científicos de la Universidad de Carolina del Sur y del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano analizaron el ADN de 302 perros salvajes encontrados en la zona para comprender su evolución genética.

Según sus resultados, que se publicaron en la revista Science Advances, detectaron cambios en el sistema inmunológico de los animales y diferencias genéticas notables en comparación con otros perros, incluso los que vivían a entre nueve y 28 millas (15 y 45 kilómetros) de distancia.

Sin embargo, los expertos aclararon que sus conclusiones son solo un primer paso para comprender mejor la evolución de los caninos, pero que no pueden asegurar que hayan experimentado una mutación rápida.

Científicos estudian los efectos de la radiación en los perros de Chernobyl

Otro estudio realizado por científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia en Nueva York no encontró diferencias genéticas en los perros salvajes de Chernobyl.

Chernobyl y sus perros salvajes: el desafiante hallazgo que los científicos no esperaban encontrar

Los científicos compararon el genoma de caninos en la zona de exclusión con animales de Rusia, Polonia y otros países cercanos y no encontraron evidencia de una mutación. Sin embargo, señalaron que pueden ayudar a futuras investigaciones sobre los efectos de la radiación en mamíferos de mayor tamaño.

Otros animales en Chernobyl que investigan los científicos

Aunque los perros salvajes son una de las mejores opciones para entender los efectos de la radiación en el área de Chernobyl, no son los únicos animales estudiados. Según IFLScience, se efectuaron investigaciones genéticas sobre los lobos de la zona de exclusión, de acuerdo con las cuales parecen haber desarrollado mutaciones que aumentan sus probabilidades de sobrevivir al cáncer.

En la investigación se demostró que los lobos están expuestos a niveles de radiación más de seis veces mayores al límite permitido en los humanos. Como consecuencia, tienen sistemas inmunitarios alterados, similares a los de los pacientes sometidos a la radioterapia contra el cáncer.

Las ranas arborícolas también se modificaron a partir de la radiación Germán Orizaola

Otro caso de estudio son las ranas arborícolas que normalmente presentan un verde intenso, pero que en Chernobyl tienen un color mucho más oscuro. La especie desarrolló una mayor cantidad de melanina para reducir los efectos de la radiación ultravioleta, lo que le permite sufrir menos daños celulares.

En esa línea, la doctora Megan Dillon, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, continúa investigando cómo diversas poblaciones animales encuentran maneras de enfrentar situaciones que amenazan su supervivencia.

Los investigadores sostienen que al comprender cómo estos grupos se recuperan de posibles eventos de extinción, es posible proteger la diversidad biológica del planeta y brindar información sobre cómo las especies pueden adaptarse a entornos cambiantes.