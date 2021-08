Conrado Estol criticó la explicación oficial por las vacunas que figuran sin aplicar: “Espero que no estén en un estante”

El reconocido médico neurólogo Conrado Estol cuestionó esta noche las explicaciones del Gobierno sobre las 5 millones de vacunas que figuran sin aplicar en la Argentina.

“No hay ninguna vacuna en la heladera”, aseguró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, luego de que el infectólogo Eduardo López abriera la discusión por el ritmo de la vacunación.

Sobre el argumento de Vizzotti, Estol opinó: “Es rarísimo que un médico asesor del Gobierno diga que hay vacunas en la heladera y que no se explique por qué no se aplican; y que la ministra diga que no están en la heladera, espero que no estén en un estante, porque tienen que estar en la heladera y la de Moderna a -20″.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno acelere la vacunación, Estol volvió a cuestionar los argumentos de Vizzotti, que habló de un cuello de botella, y opinó: “Con 300 mil aplicaciones por día promedio, en países grandes, son dos horas de avión, describiéndolo suena mucho pero eso es la logística, no es tan complicado. La máxima distancia de avión es de 2 horas. Son 15 días de atraso de distribución de vacunas, parece mucho para un cuello de botella. Sin decir que vacunaras como Israel, Reino Unido o Canadá, vacunando como Uruguay, tendríamos que vacunar 700 mil personas por días”.

La circulación comunitaria de la variante delta en la provincia de Buenos Aires “empieza a darse”, reconoció esta mañana el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. El primer caso sin conexión con viajes se registró en una persona de Lanús, que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, según informó el ministro bonaerense.

Desde hace algunos meses, el médico viene alertando sobre la importancia de demorar y controlar el ingreso de la variante delta a la Argentina. Según sostuvo, luego de que el gobierno bonaerense admitiera la circulación comunitaria, los casos comenzarán a llegar en los próximos días. “Hay 202 infectados, es como los muertos en los terremotos, en el momento no te das cuenta, llegan a los días. Si realmente está en las provincias y teniendo en cuenta que esta variante contagia de 6 a 8 personas. ¿Creés que hay solamente 202 contagios?”, reflexionó Estol.

Y concluyó: “Cuando estás en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano se dispersa mucho más. No tenemos monitoreo de eso. En EE.UU. en dos meses pasó del 5% al 90%”.

LA NACION

