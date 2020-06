El ministro participó de una reunión virtual con la Red Argentina de Periodismo Científico Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Nora Bär Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2020 • 13:03

"La única medida contundente hasta ahora es el aislamiento ". "Acá no hay libreto ni libretista". "Pocas veces se vio tal fragilidad científica ". "Aprendemos de nuestros errores y de los errores de los demás". Estos son algunos de los conceptos que lanzó ayer por la tarde el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García , durante una reunión virtual con la Red Argentina de Periodismo Científico, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus . Una síntesis:

Qué se podría haber hecho mejor: "Me parece que tendría que haber insistido más en la organización, no solo entre lo público y lo privado, también con las organizaciones populares, la articulación municipal y provincial. Trabajé mucho con los comités de crisis, pero quizás tendría que haber insistido más al principio. No es que no pensé en esto, lo que pasa es que había tanta demanda por los reactivos, los ventiladores, los equipos de protección personal... Porque para mí el detalle fundamental cuando esto adquiere escala es la coordinación. Claro, esto es fácil decirlo con el diario del lunes".

El rastreo: "Quizás nos concentramos mucho en los insumos y descuidamos un poco organizar el rastreo. Lo que pasa es que al principio no había evidencias de circulación comunitaria. Tal vez habría que haber empezado un poco antes".

El aumento de casos: se debe a la circulación del virus. La potencialidad de crecimiento brutal, que es lo que está sucediendo.

El foco de riesgo: "Claramente, en la Argentina, es el AMBA. Para sus habitantes y para cualquiera que venga".

El estudio Solidarity: "Está avanzando más o menos. Todavía no llegó el antirretroviral que tenía que enviar la OMS. Estamos avanzando con los otros tres brazos, pero todavía no hay nada contundente. Ni siquiera una anécdota. Sabemos que los días más cruciales para el fallecimiento son entre el octavo y noveno. Y el promedio del tiempo de internación en terapia intensiva, 19 días. Tampoco tenemos información de otros países. Lo que sí nos preocupa es tener información en tiempo real de todos los resultados".

Una posible vacuna: "Tuve un contacto con la Cámara de Empresas Medicinales para hacer ensayos de vacunas en la Argentina, pero pedido formal para estudios clínicos en el país no tenemos ninguno Me preocupan tres cosas: que esté cuanto antes, el precio y la disponibilidad del número de dosis. Si no hay una coalición productiva entre las grandes empresas, va a ser muy difícil vacunar a todos".

Las próximas semanas: "Por semejanza con lo que pasa todos los añosenemos posibilidad de aumento de casos en los meses de invierno. Las enfermedades respiratorias tienen un pico a fines de junio, comienzos de julio. Por eso me preocupa que no tomemos las medidas que creo que ya hay que empezar a pensar para el AMBA".

Las enfermedades respiratorias tienen un pico a fines de junio, comienzos de julio

El número que puede hacer volver a Fase 1: "No suelo ser esclavo de los indicadores. La decisión de volver atrás se va a tomar teniendo en cuenta varias cosas. La variable fundamental es cómo evoluciona la situación general, cómo se disemina por la ciudad, cómo evoluciona el primer anillo del Conurbano, porque el problema es que tiene muchos menos recursos para hacer los procedimientos del Detectar. El desafío es la formidable logística que hay que tener para hacer los aislamientos".

Fútbol: "Me gusta el fútbol, voy a la cancha. Entiendo la inquietud, pero de ninguna manera creo que se pueda pensar en reanudarlo ni en esta región ni en el resto del país. El 75 u 80% de los jugadores viven en el AMBA. ¿Va a viajar a las provincias un plantel completo con la posibilidad de que sea vector del virus? No soy de la idea de ninguna apertura mientras sigamos con este pico ascendente".

Runners: "El primer día fue un desborde y el segundo fue bastante parecido. Tenemos que mantener la conciencia colectiva que nos dio tan buenos resultados durante tanto tiempo. No podemos creer que el partido está terminado. Usando lenguaje futbolero, estamos al final del primer tiempo. Nos falta un buen tramo todavía. El ejemplo de lo que pasó en la Ciudad fue muy feo para todo el país".

Tenemos que mantener la conciencia colectiva

Cómo seguir: "Hay que buscar un mensaje colectivo y tratar de no dilapidar lo que construimos entre todos. Pocas veces en la historia reciente se vio tal fragilidad científica. Lo único contundente y con resultados concretos para contener la expansión del virus es volver a medidas como el aislamiento o cumplir estrictamente el distanciamiento".

El sistema sanitario: "Lo que pasó en el sistema de salud en estos 100 días es extraordinario. Ojalá que no hagamos de esto una cuestión político-partidaria, porque eso sería horrible. La gran ventaja que tuvo la Argentina no fue solo la oportunidad con la que actuó, sino la unidad. En un país federal, difícil. Todos hablamos históricamente de que el sistema sanitario no tiene coordinación, está fragmentado, pero puedo asegurar que estoy orgulloso de cómo está funcionando coordinadamente en todas las jurisdicciones. Si empezamos con fracturas políticas, sería riesgoso y no sería bueno para nadie. Fíjense en la península ibérica: ¿cómo le fue a Portugal, que hizo un acuerdo político de entrada y tiraron todos para el mismo lado, y cómo le fue a España que sigue siendo un combate todos los días respecto de las medidas que se toman?"

La gran ventaja que tuvo la Argentina no fue solo la oportunidad con la que actuó, sino la unidad

El papel de la OMS: "No ha sido el más lucido. También es cierto que ha habido una batalla política que la tuvo como epicentro. Nosotros creemos en las entidades multilaterales, pero no es un organismo que haya salido fortalecido de este desafío. También le ha errado mucha gente. Acá no hay libreto ni libretista. Vamos aprendiendo de nuestros propios errores. Y también de los errores de los demás".