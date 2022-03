Covid: la ivermectina no reduce el riesgo de hospitalización, según reveló un estudio

El medicamento antiparasitario ivermectina, que ganó popularidad como tratamiento alternativo para el Covid-19 a pesar de la falta de investigaciones sólidas que lo respalden, no mostró signos de aliviar la enfermedad, según los resultados de un gran ensayo clínico publicado hoy y que difundió The New York Times.

El estudio, que comparó a más de 1300 personas infectadas con el coronavirus en Brasil que recibieron ivermectina o un placebo, descartó efectivamente el medicamento como tratamiento para el Covid-19, revelaron los autores del estudio que se publicó en The New England Journal of Medicine.

“Realmente no hay señales de ningún beneficio”, afirmó a The New York Times el Dr. David Boulware, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Según se consigna en ese medio, al comienzo de la pandemia, los experimentos de laboratorio con células sugirieron que la ivermectina podría bloquear el coronavirus.

En diciembre de 2020, Andrew Hill, virólogo de la Universidad de Liverpool en Inglaterra, revisó los resultados de 23 ensayos que se hicieron sobre el medicamento y concluyó que la ivermectina parecía reducir significativamente el riesgo de muerte por Covid-19. Sin embargo, el médico posteriormente se retractó de esa publicación.

El estudio que se publicó hoy se realizó entre marzo y agosto de 2021. Los investigadores administraron ivermectina a 679 pacientes en el transcurso de tres días. Los resultados fueron claros: tomar el medicamento no redujo el riesgo de que un paciente con Covid-19 terminara en el hospital.

Los científicos se concentraron en diferentes grupos de voluntarios para ver si experimentaron beneficios que otros no experimentaron. Por ejemplo, es posible que la ivermectina solo funcione si se toma al comienzo de una infección. Pero los voluntarios que tomaron ivermectina en los primeros tres días después de una prueba de coronavirus positiva, resultaron tener peores resultados que los del grupo placebo.

Aún así, hay varios ensayos aleatorios en curso de ivermectina, con miles de voluntarios, que aún no compartieron sus resultados.

Con información de The New York Times