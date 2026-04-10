Artemis II: cuándo y a qué hora vuelven los astronautas de la NASA a la Tierra

La misión Artemis II de la NASA ya se encuentra dentro de la trayectoria de retorno. Los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión finalizaron el reconocimiento de la órbita lunar y ejecutan las tareas operativas previas al ingreso en la atmósfera terrestre.

Los cuatro astronautas del Artemis II HANDOUT - NASA

El cronograma oficial de la NASA establece que la nave espacial llegará a la superficie terrestre este viernes 10 de abril a las 20:07 (horario correspondiente a las 17:07 PDT). Este evento ocurrirá frente a la costa de San Diego, en los Estados Unidos. Para los observadores en la Argentina, el horario del arribo coincide con las 21 horas de esa misma jornada.

Los detalles del aterrizaje

La maniobra final consiste en un splashdown o amerizaje controlado en las aguas del océano Pacífico. La agencia espacial mantiene una vigilancia constante sobre la trayectoria de la cápsula y emitirá reportes actualizados durante las sesiones informativas diarias.

Asimismo, los especialistas brindarán detalles técnicos a las 17.00 a través de una transmisión especial, este miércoles. Los interesados accederán a esta cobertura las 24 horas del día mediante el canal oficial de YouTube de la organización.

(260407) -- WASHINGTON, 7 abril, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 6 de abril de 2026 la Luna vista desde la nave espacial Orión. (Xinhua/NASA) (jg) (ra) (vf) Li Rui - XinHua

Procedimientos técnicos para el ingreso a la atmósfera

El viaje de vuelta requiere la ejecución de maniobras de alta precisión por parte de los pilotos, ya que la tripulación guiará el vehículo espacial hasta lograr que la parte trasera apunte de forma directa hacia el Sol.

“La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, destacaron.

Duración total y objetivos de la misión Artemis II

La travesía espacial comenzó el 1 de abril con el despegue desde la plataforma de lanzamiento. El plan de vuelo completará una extensión total de 10 días en total, con el objetivo de aproximarse a la órbita de la Luna, su recorrido perimetral y el retorno seguro de los ocupantes. A diferencia de su antecesora, la misión Artemis I, este desarrollo incluyó la presencia de seres humanos en todo el trayecto.

El éxito de esta prueba de diez días funciona como un antecedente necesario para las próximas etapas del programa de exploración. La agencia espacial prevé un nuevo alunizaje dentro de los próximos dos años, ya que la información que Wiseman, Glover, Koch y Hansen traigan a la Tierra validará los sistemas de soporte vital y la capacidad de transporte para las misiones de larga duración.