El telescopio Hubble fotografió una gigantesca nube de gas de hidrógeno frío

El telescopio Hubble de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) captaron una gigantesca nube de gas hidrógeno frío llamada N159 que se encuentra a unos 160.000 años luz de distancia, en la constelación de Dorado.

Los organismos explicaron que se trata de una de las nubes de formación estelar más masivas de la galaxia enana Gran Nube de Magallanes, vecina de nuestra Vía Láctea.

La imagen capturado por el Hubble muestra un lejano lugar de nacimiento estelar NASA - Getty Images North America

La imagen, que muestra un lejano lugar de nacimiento estelar, revela una parte del complejo de formación estelar N159 que se extiende a lo largo de más de 150 años luz, es decir, casi 10 millones de veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

En la imagen se puede ver un campo estelar cubierto de nubes de gas y polvo. El centro y el lado izquierdo están completamente cubiertos de ondulantes nubes rojas brillantes. En algunos puntos son opacas (mostrando cúmulos estelares formándose en su interior) y transparentes en otros.

Pequeñas manchas son de color negro oscuro, mientras que una gran nube debajo del centro es mayormente azul pálido. El lado derecho de la imagen, prácticamente libre de gas, brilla con estrellas cercanas y lejana.

El resplandor colorado es característico de los átomos de hidrógeno excitados, a los que el Hubble es extremadamente sensible. Algunas de las estrellas brillantes en la nube parecen estar en el centro de una burbuja rojiza que evidencian la retroalimentación estelar, en la que las estrellas jóvenes rocían sus hábitats con radiación de alta energía y generan burbujas con sus intensos vientos estelares.

En 2016 se publicó una fotografía previa del Hubble de la nube de formación estelar N159.

No es la primera imagen que se conoce de N159. En 2016 Hubble ya había fotografiado la nube de formación estelar N159. Sin embargo, esta nueva captura incorpora una longitud de onda de luz adicional para resaltar el gas caliente que rodea a las estrellas recién nacidas.

Con información de Europa Press