Trabajadores excavaban en una obra y encontraron un arma de hace más de 300 años

Un cañón de hierro fue encontrado por una constructora en Reino Unido. Se estima que la pieza data de fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII.

Así descubrieron el cañón en Reino Unido

El hallazgo ocurrió el pasado 13 de febrero durante trabajos de restauración rutinarios en Queen’s Gardens, un parque público en Kingston upon Hull que funcionaba como el muelle más grande del Reino Unido.

Durante la jornada, Jon Jacobs, un trabajador de la constructora local CR Reynolds, encontró el artefacto mientras excavaba para instalar un tanque de agua.

Al principio, el operario temió haber golpeado una bomba de la Segunda Guerra Mundial.

“Nunca había desenterrado nada parecido”, declaró Jacobs a BBC News. “Lo que uno suele desenterrar son botellas pequeñas, pura basura, pero nada tan significativo como esto”, agregó.

Luego continuó: “Sería bueno saber de dónde viene y cómo llegó allí, porque no había nada más a su alrededor, estaba completamente solo”.

Las primeras evaluaciones del cañón encontrado

De acuerdo con Peter Connelly, el director de arqueología de Humber Field Archaeology (HFA), los primeros estudios sugieren que el cañón podría datar de los siglos XVII o XVIII.

Pese a que pudo haberse utilizado para la defensa de un barco o en un puerto, los primeros estudios aseguran que el cañón fue desactivado y reutilizado como poste de amarre antes de ser empujado hacia la zona del muelle, que luego fue rellenada en la década de 1930.

“Este es un descubrimiento fascinante que nos permite vislumbrar el pasado marítimo y militar de Hull. Nuestro equipo de arqueología está llevando a cabo evaluaciones detalladas y podremos compartir más información una vez que finalicen su trabajo”, dijo Connelly, según reportó el sitio web oficial del Ayuntamiento de Hull.

Luego añadió: “Hallazgos como este ponen de relieve la rica historia que se esconde bajo nuestra ciudad y la importancia de una excavación minuciosa a medida que llevamos a cabo la transformación de Queen’s Gardens“.

El cañón de hierro fundido mide 2.6 metros (8.5 a 9 pies) de largo Hull City Council

El arma de hierro fundido mide de 8.5 a 9 pies de largo (2.6 metros) y pesa más de una tonelada (2200 libras).

Al ser extraído, se encontraba cubierto por una densa capa de tierra, corrosión e incrustaciones.

Preguntas y respuestas sobre el hallazgo en Reino Unido

¿Qué fue lo que encontró la constructora en el Reino Unido?

Un cañón de hierro que se estima data de fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII.

¿Dónde y cuándo ocurrió el hallazgo?

El descubrimiento tuvo lugar el 13 de febrero en Queen’s Gardens, un parque público que antiguamente funcionaba como el muelle más grande del Reino Unido.

¿En qué contexto se encontró el cañón?

Fue hallado mientras se excavaba para instalar un tanque de almacenamiento de agua.

¿Quién encontró el artefacto?

Jon Jacobs, un trabajador de la constructora local CR Reynolds.

¿Qué uso tuvo el cañón?

Las observaciones iniciales indican que el cañón había sido desactivado y que la boquilla fue tapada.