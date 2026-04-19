Sandía fresca con sal: la tradición latina que sobrevive en 2026 tiene una explicación científica real

Cada primavera y verano, en miles de hogares latinos de Los Ángeles, Chicago y Houston, entre otras ciudades, alguien saca el salero antes de servir la sandía. El gesto es tan automático como familiar: un toque de sal sobre la pulpa roja y fría, a veces Tajín, a veces chamoy, siempre con la certeza de que el sabor mejora. Lo que durante generaciones se transmitió como un truco casero tiene respaldo científico documentado. Un estudio publicado en la revista eLife, conducido por investigadores de la Universidad de Okayama, en Japón, identificó el mecanismo molecular detrás de este fenómeno: los iones de cloruro presentes en la sal se unen a los receptores gustativos T1r asociados al sabor dulce, activan una respuesta neuronal y producen una sensación de mayor dulzor.

La sal suprime el amargor y amplifica lo que ya está

El efecto no es una ilusión sin base. Según informó ScienceDaily al publicar los resultados del equipo de Okayama, concentraciones bajas de cloruro de sodio activan los receptores del sabor dulce de forma similar a como lo hacen los azúcares o los aminoácidos.

Al mismo tiempo, la sal inhibe la percepción del amargor, un matiz que la sandía tiene de manera natural junto a sus notas ácidas.

Al reducirse esa percepción amarga, la dulzura inherente de la fruta pasa al primer plano.

De acuerdo con Food Republic, la sandía también es un alimento con bajo contenido de ácido, lo que significa que tiene menos recursos propios para neutralizar esa amargura; la sal cubre esa brecha.

La sal inhibe la percepción del amargor, un matiz que la sandía tiene de manera natural junto a sus notas ácidas (Foto: Freepik)

El beneficio no termina en el gusto. La sal activa la salivación, lo que aumenta la percepción de jugosidad.

Y dado que el sodio es un electrolito, como detalla el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, su combinación con una fruta compuesta en más del 90% por agua potencia la capacidad hidratante de la sandía, algo especialmente relevante en el calor del verano.

Una práctica centenaria que cruza fronteras y culturas

La comunidad latina no inventó este hábito en solitario. De acuerdo con Food Republic, en 1910 el diario The State, de Carolina del Sur, ya publicaba una receta de sandía semicongelada con sal.

En el sur de Estados Unidos, la costumbre está tan arraigada como el pollo frito o la ensalada de macarrones en los picnics y reuniones comunitarias.

En Japón, la combinación también es tradicional: existe incluso una gaseosa de sabor sandía con sal, comercializada como medida preventiva contra el golpe de calor.

La sandía es una de las frutas más elegidas en el verano (Foto: Freepik)

Lo que diferencia la versión latinoamericana es su evolución hacia sabores más complejos.

En los puestos callejeros mexicanos y mexicoamericanos de ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston, el simple granito de sal cedió terreno al Tajín (una mezcla de chile, limón y sal marina) y al chamoy, una salsa agridulce picante.

Ambos condimentos replican y amplifican el mismo principio: el contraste entre lo salado, lo ácido y lo dulce que hace que la sandía sepa mejor de lo que sabe sola.

Del puesto callejero al estudio científico: un recorrido de más de 100 años

La coincidencia de que culturas tan distintas hayan llegado de manera independiente a la misma solución gastronómica sugiere que el fenómeno responde a algo más profundo que el gusto local.

Los receptores del sabor evolucionaron para guiar decisiones de supervivencia, y la preferencia por el contraste dulce-salado puede tener raíces biológicas que anteceden a cualquier tradición cultural específica.

El beneficio no termina en el gusto: la sal activa la salivación, lo que aumenta la percepción de jugosidad Shutterstock

Lo que la ciencia confirmó en 2023 era, en los hechos, una práctica documentada desde al menos 1910 en tres regiones del mundo sin contacto entre sí.

Para las comunidades latinas en Estados Unidos, la validación científica llega como reconocimiento de algo que no necesitaba explicación para seguir haciéndose, pero que ahora tiene una.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.