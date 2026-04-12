La mosca linterna con manchas usa el árbol del cielo para reproducirse y se expande en Nueva York

Nueva York vuelve a poner el foco sobre la mosca linterna con manchas, un insecto invasor que avanza en zonas urbanas y agrícolas. Especialistas y organismos públicos advierten que su presencia podría aumentar por el clima, su reproducción y la expansión del árbol del cielo.

Qué es la “mosca linterna manchada” y por qué preocupa en Nueva York

El insecto, identificado como Lycorma delicatula, llegó desde Asia y se instaló en distintos puntos del noreste de Estados Unidos.

De acuerdo con la Universidad de Nueva York, fue detectado en el estado oficialmente en 2020 y desde entonces amplió su presencia en varios condados.

Los textos explican que el clima urbano y la falta de depredadores naturales permiten que estos insectos vivan más tiempo y dañen la agricultura fws.gov

A pesar de su nombre, no se trata de una mosca, sino de un insecto que se alimenta de la savia de plantas y árboles.

Para hacerlo, perfora tallos y troncos, lo que debilita la vegetación y deja una secreción azucarada que favorece la aparición de hongos.

Los expertos advierten que puede alimentarse de decenas de especies vegetales. Esa flexibilidad explica parte de su expansión en parques, aceras, patios, rutas y áreas productivas.

Entre los sectores bajo observación aparece la actividad vitivinícola y frutícola del estado, especialmente por el riesgo que representa para viñedos y otras plantaciones comerciales.

Por qué la plaga podría aumentar durante 2026

Uno de los factores que explica el posible repunte de la plaga en Nueva York es su ciclo reproductivo. Cada hembra puede dejar entre 30 y 50 huevos por masa, y suele producir más de una antes de morir.

Esos huevos atraviesan el invierno y eclosionan en primavera. “Estos bebés no son nada quisquillosos con la comida, ya que devoran 100 especies diferentes de árboles y plantas”, explicó Julie Urban, profesora asociada de investigación del Departamento de Entomología de Penn State, a The New York Post.

A eso se suma otro elemento: los inviernos más suaves y el calor acumulado en zonas urbanas. Según expertos, estos insectos logran vivir más tiempo en ciudades, lo que prolonga su período de alimentación y reproducción.

“Las ciudades pueden actuar como incubadoras evolutivas que ayudan a una especie invasora a afrontar mejor presiones como el calor y los pesticidas, lo que a su vez les ayuda a adaptarse mejor a nuevos entornos”, señaló Fallon Meng, investigadora y autora de estudios cuyas conclusiones han sido destacadas por publicaciones como Live Science.

Una sola hembra puede poner entre 30 y 50 huevos por masa extension.psu.edu

La falta de depredadores suficientes también juega a su favor. Aunque algunas aves y murciélagos comenzaron a incorporarlos a su dieta, por ahora no existe un control natural que limite de manera significativa su expansión.

“El año pasado la actividad fue algo menor que el anterior, pero se trata de insectos nuevos en un entorno nuevo”, dijo Gil Bloom, entomólogo y presidente de Standard Pest Management, una empresa de control de plagas de Nueva York, al New York Post.

“Por lo tanto, no podemos predecir con total certeza qué sucederá este año al enfrentarse a estas condiciones climáticas”, agregó.

El árbol del cielo, una pieza central en la propagación

Otro punto señalado por los expertos es la presencia del llamado árbol del cielo (Ailanthus altissima), otra especie invasora que se desarrolla con facilidad en zonas urbanas, bordes de rutas, terrenos vacíos y grietas de infraestructura.

Ese árbol funciona como uno de los hospedadores preferidos de la mosca linterna con manchas. Allí se alimenta, se concentra y también deposita huevos, lo que facilita nuevos ciclos de reproducción en la ciudad.

Por eso, una de las estrategias de control incluye identificar y remover ejemplares de esta especie vegetal, aunque los especialistas aclaran que no es la única planta de la que depende el insecto.

Es fundamental depositarlas en una bolsa o recipiente con alcohol para matarlas permanentemente, ya que si caen al suelo pueden eclosionar extension.psu.edu

Cómo se puede reducir la presencia de la mosca linterna con manchas

Las recomendaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. combinan control doméstico, vigilancia y prevención:

La primera indicación para residentes es que si se ve un ejemplar adulto o una ninfa, se debe eliminarlo en el momento .

. También se considera clave la búsqueda de masas de huevos , que suelen verse como manchas marrones adheridas a troncos, cercos, mobiliario urbano, autos, carteles o superficies lisas.

, que suelen verse como manchas marrones adheridas a troncos, cercos, mobiliario urbano, autos, carteles o superficies lisas. Otra medida importante es revisar vehículos, equipaje, bicicletas, equipos de campamento o herramientas antes de trasladarlos a otras zonas. De esa forma se intenta evitar que huevos o insectos sean transportados de un condado a otro.

Las autoridades remarcan que la participación ciudadana es central para frenar la expansión de la mosca linterna con manchas en EE.UU.

Aun así, los especialistas advierten que el insecto ya forma parte del paisaje en varias zonas del noreste y que no hay una solución inmediata.

“Es una rareza con la que creo que, en cierta medida, tendremos que aprender a convivir en esta ciudad”, señaló Bloom.